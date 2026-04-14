JAKARTA (Lampost.co) – Selebgram Clara Shinta akhirnya muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi terkait perseteruan rumah tangganya. Ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf karena telah mengumbar urusan pribadi ke media sosial. Sebelumnya, Clara sempat memviralkan dugaan video call tidak senonoh antara suaminya, Muhammad Alexander, dengan wanita lain.

Poin Penting

Clara Shinta meminta maaf secara terbuka karena telah memviralkan masalah rumah tangganya.

Ia mengaku khilaf mengunggah bukti video call asusila suaminya karena emosi yang terguncang.

Kondisi mental Clara sempat tidak stabil hingga memengaruhi kualitas hidup dan pengasuhan anak.

Sunan Kalijaga telah berupaya melakukan mediasi namun hubungan pasangan ini masih belum harmonis.

“Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, teman-teman semuanya yang sudah pada hadir. Terima kasih sudah ada di sini. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya atas tindakan saya, kesalahan saya telah mempublikasikan urusan pribadi saya ke khalayak publik yang tidak pantas untuk kalian konsumsi. Itu adalah salah satu kesalahan yang sangat saya sesali pastinya,” ujar Clara di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Clara menjelaskan bahwa tindakan emosional tersebut terjadi secara spontan di luar kendalinya. Ia mengaku sangat syok saat menemukan bukti foto asusila sang suami bersama perempuan lain. Oleh karena itu, ia langsung mengunggah bukti tersebut ke publik tanpa berpikir panjang.

“Tapi terlebih daripada itu, tindakan itu juga terjadi di luar kuasa dan kendali saya. Saya tidak dapat mengontrol hal tersebut. Saya mem-posting, saya memviralkan, itu adalah tindakan yang tidak bisa saya kontrol ketika saya mengetahui adanya foto tindakan asusila yang dilakukan oleh suami saya dengan perempuan lain,” ungkapnya.

Kesedihan mendalam menyelimuti hati Clara karena merasa dikhianati oleh pasangan hidupnya sendiri. Ia menegaskan bahwa tidak ada istri yang sanggup bersikap tenang dalam situasi yang begitu menyakitkan.

“Istri mana sih yang bisa sanggup, bisa berpikir normal, bisa mengatur tindakan ketika mengetahui ada sesuatu yang nggak pantas? Ada perempuan lain yang bertelanjang di depan suami saya. Nggak ada yang rela, nggak ada yang bisa kontrol,” bebernya.

Dampak Mental yang Mendalam

Dampak dari kejadian ini ternyata sangat memengaruhi kesehatan mental dan rutinitas harian Clara. Ia merasa jiwanya sangat kalut bahkan saat sedang beribadah maupun mengurus kebutuhan sehari-hari.

“Pada saat itu saya bertindak dengan hati yang sangat terguncang, jiwa yang sedang kalut. Saya sedih, saya marah, saya luar biasa sakit melihat screenshot di handphone suami saya. Tidak ada yang normal setelah kejadian tersebut. Saya makan, saya mandi, bahkan salat pun, hal itu terus terngiang-ngiang di pikiran saya. Tidak ada kehidupan saya normal setelah kejadian tersebut, termasuk kehidupan anak-anak,” katanya.

Meskipun pengacara Sunan Kalijaga telah memfasilitasi mediasi, komunikasi antara Clara dan suaminya masih belum membaik. Pertemuan mereka sering kali berakhir dengan pertengkaran dan aksi saling menyalahkan satu sama lain.

“Kalau ketemu pasti hanya ada saling menyalahkan, bertikai. Jadi di sini Pak Sunan sebagai kuasa hukum saya berperan membantu saya menghadapi kasus ini, sekaligus sebagai teman baik kami berdua. Makanya kemarin ada mediasi. Anak-anak pasti bertanya bapaknya di mana. Dengan keadaan orang tuanya seperti ini, pasti terasa dampaknya ke anak-anak kami,” pungkasnya.