Jakarta (Lampost.co) – Bioskop Indonesia kini kembali riuh oleh antusiasme penonton selama momen libur Lebaran 2026. Berbagai rumah produksi menyuguhkan karya terbaik mulai dari genre horor hingga drama keluarga yang menyentuh. Persaingan ketat terjadi karena setiap film berusaha memikat hati masyarakat yang sedang menikmati waktu libur.

Poin Penting

Dominasi Horor: Genre horor masih menjadi magnet utama bagi penonton Indonesia pada musim libur.

Prestasi Danur: Film Danur terbaru memimpin dengan lebih dari 616 ribu penonton dalam waktu singkat.

Variasi Genre: Film komedi, drama keluarga, dan anak-anak turut memberikan warna di box office 2026.

Persaingan Ketat: Lima besar film terlaris menunjukkan distribusi penonton yang cukup merata di berbagai segmen.

Hingga pekan pertama penayangan, beberapa judul mulai menunjukkan dominasi kuat melalui perolehan angka penonton. Berikut adalah deretan film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sementara pada musim mudik tahun ini:

1. Danur: The Last Chapter

Posisi puncak saat ini masih diduduki oleh sekuel terakhir saga horor populer, Danur: The Last Chapter. Film garapan sutradara Awi Suryadi ini sukses menarik perhatian besar sejak hari pertama rilis. Melalui akun Instagram resminya, pihak MD Pictures mengumumkan pencapaian luar biasa pada Senin, 23 Maret 2026.

“616.380 orang sudah mencium bau Danur di bioskop! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah LEBARAN DANURAN sekaligus menjadi bagian dari 10 tahun perjalanan Danur!” tulis akun @danurmovie.

2. Tunggu Aku Sukses Nanti

Selanjutnya, film drama komedi Tunggu Aku Sukses Nanti menempati urutan kedua dengan tren yang sangat positif. Karya produksi Rapi Films ini menampilkan akting komika Ardit Erwandha yang sangat menghibur. Sejak tayang perdana pada 19 Maret 2026, film tersebut terus menambah pundi-pundi penontonnya secara signifikan.

“Sampai saat ini, 408.219 pejuang sukses sudah menyaksikan film yang ceritanya bisa tembus layar. Terima kasih ya sobat-sobat suksesku!!” tulis akun Instagram @rapifilm.

3. Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa

Meskipun persaingan sangat sengit, film horor Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa tetap kokoh di papan atas. Luna Maya dan Reza Rahadian memberikan performa akting yang sangat memukau dalam film ini. Setelah memasuki hari kelima penayangan, jumlah penonton terus merangkak naik di seluruh bioskop Tanah Air.

“Terima kasih kepada 286.435 orang yang sudah melihat langsung dendam yang tersirat oleh Suzzanna di hari ke-5 penayangan,” tulis akun Instagram @sorayaintercinefilms.

4. Senin Harga Naik

Sementara itu, genre drama keluarga juga tidak mau kalah bersaing melalui film Senin Harga Naik. Dinna Jasanti selaku sutradara berhasil mengemas cerita yang hangat dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Hasilnya, film produksi Starvision ini mengumpulkan angka penonton yang cukup stabil hingga hari kelima.

“Alhamdulillah, terima kasih untuk 173.203 penonton yang ikutan ingin makan crombolini buatan Tasya,” tulis akun Instagram @filmseninharganaik.

5. Na Willa

Akhirnya, film anak-anak berjudul Na Willa melengkapi daftar lima besar film terlaris pada momen Lebaran kali ini. Visinema Studios menyajikan tontonan yang edukatif namun tetap menyenangkan bagi keluarga Indonesia. Penampilan aktris cilik Luisa Adreena berhasil memikat hati para orang tua dan anak-anak.

“Terima kasih buat kamu yang udah menemani Na Willa ikut mengaji di rumah Falidaaa,” tulis akun Instagram @nawilla.