Jakarta (Lampost.co) – Serial populer Wednesday kini resmi berlanjut ke musim ketiga melalui platform Netflix. Saat ini, tim produksi sedang bekerja keras di Dublin, Irlandia. Para kreator berupaya keras untuk melampaui kesuksesan musim sebelumnya. Oleh karena itu, mereka memperluas semesta sekolah Nevermore dengan alur cerita yang lebih tajam.

Poin Penting

Lokasi Syuting: Proses produksi saat ini berlangsung di Dublin, Irlandia.

Pemain Baru: Eva Green (Bibi Ophelia), Winona Ryder, Chris Sarandon, dan Noah Taylor.

Fokus Cerita: Pendalaman karakter Wednesday dan pengungkapan rahasia besar keluarga Addams.

Kembalinya Ikon: Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, dan Luis Guzmán tetap menjadi pemeran utama.

Selain itu, pengembangan karakter menjadi fokus utama dalam babak terbaru ini. Alfred Gough menegaskan komitmennya untuk memberikan tontonan yang jauh lebih berkualitas.

“Tujuan kami untuk Musim 3 tetap sama: menjadikannya musim terbaik yang kami bisa,” kata Alfred Gough.

Selanjutnya, ia menambahkan rencana besar untuk karakter utama mereka.

“Kami ingin menggali karakter lebih dalam sembari memperluas semesta Nevermore dan dunia Wednesday,” lanjutnya.

Rahasia Gelap Keluarga Addams Terungkap

Miles Millar membocorkan bahwa penonton akan sering melihat interaksi internal keluarga Addams. Jadi, rahasia besar keluarga tersebut akan segera terungkap ke permukaan. Kehadiran anggota keluarga baru tentu menambah dinamika ketegangan dalam cerita.

“Kita akan melihat lebih banyak anggota keluarga Addams dan mengungkap lebih banyak rahasia keluarga di Musim 3!” ungkap Miles Millar.

Bintang Baru dan Karakter Ikonik Bibi Ophelia

Netflix memperkenalkan sederet aktor papan atas untuk memperkuat jajaran pemain. Winona Ryder dan Chris Sarandon kini resmi bergabung dalam silsilah keluarga yang penuh teka-teki. Namun, sorotan utama tertuju pada aktris Eva Green yang memerankan Bibi Ophelia.

Tokoh misterius ini merupakan saudara kandung dari Morticia Addams. Alfred Gough dan Miles Millar memuji pesona Eva Green yang sangat elegan namun mencekam.

“Kualitas itulah yang membuatnya sangat cocok menjadi Bibi Ophelia. Kami tidak sabar melihat bagaimana ia bertransformasi dalam peran ini,” jelas mereka.

Antusiasme Tim Burton dan Pemeran Utama

Jenna Ortega dipastikan kembali memerankan sosok ikonik Wednesday Addams yang dingin. Selain itu, Catherine Zeta-Jones dan Luis Guzmán tetap bertahan sebagai orang tua Wednesday. Tim Burton selaku produser merasa sangat antusias dengan proyek besar ini.

Sebab, ia dapat bekerja sama kembali dengan sahabat-sahabat lamanya di industri film.

“Saya sangat antusias bisa kembali untuk Musim 3 dan berkumpul lagi dengan jajaran pemain asli. Kehadiran sahabat dan rekan lama saya—Winona, Eva, Chris, Noah—membuat musim ini terasa sangat istimewa,” pungkas Tim Burton.