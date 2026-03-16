Jakarta (Lampost.co) – Film horor Indonesia kembali menghadirkan kisah menegangkan lewat Danur 4: The Last Chapter. Film itu menjadi bab terakhir dari perjalanan karakter Risa Saraswati yang menemani penonton selama hampir satu dekade.

Dalam film itu, aktris Prilly Latuconsina kembali memerankan tokoh Risa untuk terakhir kalinya. Karakter tersebut sudah melekat kuat pada kariernya sejak film pertama dirilis pada 2017.

Kehadiran Danur 4 sekaligus menutup saga horor populer adaptasi dari kisah nyata dan pengalaman spiritual Risa Saraswati. Film itu rencananya tayang di bioskop Indonesia pada 18 Maret 2026 bertepatan dengan musim libur Lebaran.

Sinopsis Danur 4: Teror Kembali Menghantui Risa

Cerita dalam film itu berlangsung beberapa tahun setelah Risa memutuskan hidup normal. Ia mencoba menutup kemampuan batinnya dan tidak lagi berkomunikasi dengan sahabat gaibnya. Namun, ketenangan tersebut tidak berlangsung lama.

Masalah mulai muncul ketika adiknya, Riri, berencana menikah di sebuah gedung pertunjukan tua. Keputusan itu justru memicu serangkaian kejadian aneh yang sulit dijelaskan.

Perilaku Riri berubah secara misterius. Di sisi lain, Risa kembali merasakan teror supranatural yang semakin intens. Situasi menjadi semakin menegangkan ketika Risa merasakan pengalaman kematian yang menyakitkan berulang kali. Ia mulai curiga bahwa sahabat gaibnya, Peter dan kawan-kawan, mencoba menyampaikan pesan penting yang tidak boleh diabaikan.

Risa Saraswati Jadi Pusat Cerita Selama Satu Dekade

Semesta Danur pertama kali hadir lewat film Danur: I Can See Ghosts pada 2017. Film tersebut langsung meraih kesuksesan besar di Indonesia. Kesuksesan itu kemudian melahirkan beberapa sekuel dan spin-off yang memperluas cerita dunia supranatural Danur.

Dalam cerita itu, Risa sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan hantu anak-anak Belanda yang dikenal sebagai Peter Cs. Hubungan unik antara manusia dan makhluk gaib itu yang menjadi ciri khas film Danur. Melalui Danur 4, kisah panjang tersebut akhirnya mencapai penutup yang emosional.

Daftar Pemeran Film Danur 4

Film itu menghadirkan sejumlah aktor yang sudah akrab dengan semesta Danur.

Selain Prilly Latuconsina sebagai Risa Saraswati, film itu juga menampilkan:

Zee Asadel sebagai Riri

Dito Darmawan sebagai Dimas

Lewis Robert sebagai Peter

Muhammad Fauzan sebagai William

Dian Nitami sebagai ibu Risa

Kehadiran para karakter lama membuat cerita terasa lebih emosional bagi penggemar setia. Para pemain baru juga ikut memperkaya konflik yang terjadi dalam cerita.

Film itu tidak hanya menghadirkan teror supranatural. Cerita juga menyoroti hubungan keluarga dan konflik emosional antar karakter.

Pendekatan itu membuat film terasa lebih dekat dengan penonton. Penonton tidak hanya merasakan ketegangan horor, tetapi juga perjalanan emosional para tokohnya.