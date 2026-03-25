Jakarta (Lampost.co) – Film horor Danur: The Last Chapter mencetak prestasi gemilang pada momen libur Lebaran 2026. Karya terbaru MD Pictures ini resmi menyentuh angka satu juta penonton di seluruh bioskop Indonesia. Pencapaian fantastis tersebut terjadi hanya dalam waktu kurang dari satu minggu sejak penayangan perdana.

Dominasi Horor di Puncak Box Office

Rumah produksi mengumumkan kabar gembira ini secara resmi pada Selasa, 24 Maret 2026. Alhasil, film garapan sutradara Awi Suryadi tersebut mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar saat ini. Bahkan, data terbaru dari Cinepoint mencatat total penonton telah mencapai angka 1.299.290 orang.

baca juga ; The King’s Warden Cetak Rekor 14,7 Juta Penonton, Masuk 3 Besar Film Terlaris Korea

Antusiasme masyarakat terhadap kisah Risa Saraswati ini memang terlihat sangat masif di berbagai daerah. Pada tanggal 24 Maret saja, terdapat tambahan sebanyak 362.356 penonton yang memadati studio bioskop. Oleh karena itu, Danur: The Last Chapter menjadi film Lebaran 2026 pertama yang meraih rekor tersebut.

Tantangan Menarik untuk Prilly Latuconsina

Seiring dengan kesuksesan ini, pihak MD Pictures mulai menyiapkan kejutan spesial bagi para penggemar setia. Mereka mengajak netizen untuk memberikan ide tantangan unik bagi sang aktris utama, Prilly Latuconsina. Namun, tantangan tersebut baru akan terlaksana jika jumlah penonton berhasil menembus angka dua juta orang.

Persaingan Ketat Film Lebaran 2026

Di sisi lain, persaingan industri film tanah air pada musim mudik kali ini terasa sangat sengit. Film drama Tunggu Aku Sukses Nanti terus membayangi di posisi kedua dengan raihan 814.876 penonton. Sementara itu, film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa masih berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan angka.

Kondisi berbeda justru menimpa film Pelangi di Mars yang mencatatkan jumlah penonton harian paling sedikit. Nasibnya berbanding terbalik dengan film Na Willa dan Senin Harga Naik yang terus menunjukkan tren positif. Bahkan, jumlah penonton harian Pelangi di Mars kalah bersaing dengan film animasi Pixar berjudul Hoppers.