Jakarta (Lampost.co) – Nama aktris cantik Davina Karamoy mendadak menjadi pusat perhatian netizen Indonesia. Namun, kali ini bukan soal film terbaru yang ia bintangi. Davina justru memicu perbincangan hangat melalui aktivitas terbarunya di akun TikTok pribadi.

Poin Penting

Interaksi Manis: Davina Karamoy dan Ardhito Pramono saling berbalas komentar mesra di TikTok.

Pernyataan Berani: Davina secara terang-terangan menuliskan “love you” kepada Ardhito dalam kolom komentar.

Dukungan Karya: Davina aktif mempromosikan lagu terbaru Ardhito berjudul “Bulan Bintang, Garis Menyilang”.

Status Hubungan: Hingga kini, kedua publik figur tersebut belum memberikan konfirmasi resmi terkait isu pacaran.

Awalnya, Davina mengunggah konten video menggunakan lagu terbaru milik Ardhito Pramono. Lagu tersebut berjudul “Bulan Bintang, Garis Menyilang” yang merupakan karya kolaborasi apik. Ardhito menggandeng Sal Priadi dan grup musik Wijaya 80 dalam proyek ini.

Baca juga : Ardhito Pramono Beri Emoji Love ke Davina Karamoy, Go Public atau Proyek Baru?

Selanjutnya, suasana media sosial semakin memanas setelah Ardhito memberikan respons langsung. Sang musisi memberikan komentar yang terlihat sangat akrab pada unggahan Davina tersebut. Tak pelak, interaksi manis ini langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan para penggemar.

“kok gemes bgt support giniii ????,” tulis Ardhito.

Namun, kejutan sebenarnya muncul saat Davina membalas komentar sang penyanyi jazz tersebut. Ia menuliskan kalimat yang sangat berani dan terkesan sangat personal. Unggahan ini pun langsung viral karena mengandung pernyataan cinta yang cukup jelas.

“heheheh cuz i love ur sooong (and you) c:,” balas Davina.

Selain itu, warganet menilai ekspresi Davina dalam video tersebut sangat mendalami lirik lagu. Akibatnya, banyak orang menduga bahwa hubungan mereka telah melampaui batas pertemanan biasa. Meskipun begitu, keduanya belum memberikan klarifikasi resmi mengenai status hubungan mereka.

Sementara itu, lagu “Bulan Bintang, Garis Menyilang” sendiri terus mendapatkan respons positif. Kolaborasi Ardhito bersama Wijaya 80 dan Sal Priadi menghasilkan karakter musik yang unik. Karya ini kini tengah naik daun di berbagai platform musik digital tanah air.