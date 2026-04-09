JAKARTA (Jakarta) – Pedangdut populer Dewi Perssik meluapkan kemarahannya terhadap akun Facebook (FB) palsu yang mencatut identitasnya secara ilegal. Akun bodong tersebut terlihat sangat meyakinkan karena menggunakan verifikasi tanda centang biru. Oleh karena itu, Dewi merasa sangat khawatir publik akan terkecoh dan menjadi korban penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Poin Penting

Modus Penipuan: Akun palsu di Facebook menggunakan nama Dewi Perssik lengkap dengan centang biru palsu.

Potensi Kerugian: Penggemar atau DP Lovers menyebut akun tersebut bisa meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

Langkah Hukum: Dewi Perssik telah menunjuk Sandi Arifin untuk mempersiapkan laporan ke pihak berwajib.

Klarifikasi Akun: Dewi menegaskan tidak memiliki akun Facebook komersial (FB Pro) dan hanya mengelola akun pribadi.

“Cuman kan bagi orang awam, mereka kan nggak tahu, S-satu, S-dua, kan nggak tahu. Tahunya Dewi Perssik dan centang biru,” ujar Dewi Perssik di Studio Trans TV, Rabu (8/4/2026).

Mantan istri Angga Wijaya ini sebenarnya tidak mempermasalahkan jika orang lain mencari keuntungan dari video-videonya. Namun, penggunaan centang biru pada akun palsu tersebut dianggap sudah melanggar hak dan tanggung jawab nama besarnya.

“Itu yang membuat aku sebenarnya gini kalaupun dia memang cari duit lewat video aku, nggak apa-apa, tapi jangan dicentang biruin gitu. Kan jadi nggak enak karena aku punya tanggung jawab atas nama ini gitu, jadi takut disalahgunakan, itu doang,” tegasnya.

Konsultasi Hukum dengan Sandi Arifin

Menanggapi serius masalah ini, Dewi langsung menjalin komunikasi intensif dengan kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Mereka berencana bertemu malam ini untuk membahas langkah hukum selanjutnya serta mengumpulkan bukti-bukti digital. Sang pengacara pun telah menyarankan agar Dewi segera melaporkan kasus pencatutan nama ini ke pihak kepolisian.

“Nah rencana malam ini aku mau ketemu sama beliaunya. Nanti seperti apa dan gimana kan katanya Bang Sandi bilang minta apa capture untuk profil akunnya, terus link-nya,” ungkap pelantun lagu “Mimpi Manis” tersebut.

Sudah Memakan Korban Penipuan

Selanjutnya, Dewi mengungkap fakta mengejutkan bahwa akun palsu tersebut telah memakan korban masyarakat awam. Beberapa ibu-ibu bahkan mengaku tertipu karena dijanjikan hadiah atas nama Dewi Perssik. Karena merasa kasihan, Dewi terpaksa memberikan uang pribadinya kepada para korban tersebut demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

“Soalnya kemarin tuh banyak yang dapat hadiah dari Dewi Perssik katanya. Tapi itu padahal bukan aku. Ibu-ibu sudah minta sama aku, akhirnya mau nggak mau aku kasih duit sama ibu itu, karena kasihan kan,” bebernya dengan nada prihatil.

Meskipun begitu, Dewi masih membuka pintu maaf jika pemilik akun tersebut bersedia menghentikan aksinya segera. Namun, ia tidak akan segan bertindak lebih tegas jika pelaku tetap nekat melanjutkan penipuan tersebut di masa depan.