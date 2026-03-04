Jakarta (Lampost.co) – Penyanyi dangdut Dewi Perssik secara terang-terangan menolak kehadiran Inara Rusli dalam acara televisi yang ia pandu. Sikap tegas artis yang akrab disapa Depe ini segera memicu beragam komentar panas dari para warganet. Melalui sesi siaran langsung, Depe merasa tidak perlu lagi memberikan penjelasan tambahan mengenai keputusannya tersebut.

Poin Penting

Dewi Perssik secara terbuka menolak Inara Rusli sebagai bintang tamu di acaranya.

Depe mengaku kurang menaruh rasa hormat kepada Inara Rusli karena polemik rumah tangga.

Penolakan ini bertujuan menjaga profesionalitas kerja Depe selama bulan suci Ramadan.

Inara Rusli kehilangan simpati publik akibat perseteruan dengan istri sah Insanul Fahmi.

“Enggak perlu ada yang ditanggapi, karena itu saja sudah bagus, enggak usah banyak-banyak,” kata Dewi Perssik.

Depe menegaskan bahwa ia tidak merasa takut jika sikapnya memengaruhi hubungan personal mereka. Sebagai pemandu acara, ia merasa memiliki hak penuh untuk menentukan narasumber yang akan diwawancara.

“Kalau aku, aku apa adanya. Kalau aku suka ya suka, kalau aku kurang respect ya kurang respect. Jadi enggak perlu ditanggapi apa pun lagi, sudah cukup kemarin,” ujarnya.

Alasan Profesionalitas Saat Bulan Puasa

Dalam video yang kini viral, Depe mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap rencana mengundang Inara Rusli. Akibat penolakan keras tersebut, pihak televisi terpaksa membatalkan kehadiran mantan istri Virgoun tersebut sebagai bintang tamu.

“Harusnya ada Inara Rusli tapi aku enggak mau, akhirnya di-cancel deh, maaf ya,” kata Dewi Perssik.

Selanjutnya, Depe menjelaskan bahwa keputusannya bertujuan untuk menjaga kondisi psikologis selama menjalankan ibadah puasa. Ia khawatir tidak dapat menahan emosi yang meluap saat bertemu langsung dengan Inara di studio.

“Maaf ya bukan kita ngomongin orang nggak gitu, cuma ini lagi puasa soalnya hati aku lagi dongkol, nanti yang ada malah enggak profesional,” jelasnya.

Bahkan, Depe memberikan pilihan sulit kepada tim produksi acara tersebut mengenai keberadaannya di program tersebut. Akhirnya, kru produksi lebih memilih mempertahankan kehadiran Depe dan membatalkan jadwal syuting Inara Rusli.

“Aku libur enggak boleh, jadi aku suruh masuk. Ya sudah akhirnya pilih aja aku masuk atau dia yang di Pagi-Pagi Ambyar. Akhirnya dia di-cancel deh,” lanjutnya.

Nama Inara Rusli sendiri memang tengah menjadi sorotan tajam publik belakangan ini. Hal ini terjadi setelah ia resmi menjadi istri kedua dari sosok Insanul Fahmi tanpa restu istri pertama. Publik kini cenderung memberikan kritik pedas kepada Inara karena dianggap sering menyindir istri sah Insanul.