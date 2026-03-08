Jakarta (alampost.co) – Kabar penahanan dr. Richard Lee oleh Polda Metro Jaya memicu reaksi kuat dari pelapor, Samira Farahnaz. Sosok yang akrab dengan sapaan Dokter Detektif (Doktif) ini mengaku sangat lega atas keputusan penyidik. Penahanan tersebut terjadi tepat pada momen bulan suci Ramadan tahun 2026. Doktif menganggap peristiwa ini sebagai bentuk keadilan Tuhan bagi para korban produk kecantikan.

Poin Penting

Dokter Detektif merasa lega dan bersyukur atas penahanan dr. Richard Lee di bulan Ramadan.

Penahanan ini dianggap sebagai kemenangan bagi konsumen yang menjadi korban dugaan penipuan produk.

Doktif merencanakan syukuran berupa buka puasa bersama anak panti asuhan dan tunanetra.

Kasus ini telah bergulir sejak laporan resmi pada Desember 2024 di Polda Metro Jaya.

Perjuangan hukum yang Doktif mulai sejak akhir tahun 2024 akhirnya membuahkan hasil nyata. Ia merasa seluruh rasa lelah dan emosinya terbayar lunas setelah melihat tersangka resmi masuk sel. Menurutnya, masyarakat kini bisa melihat kebenaran di balik dugaan penipuan produk perawatan wajah tersebut.

“Pertama, Doktif ucapin Alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah SWT karena di bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan, Allah menunjukkan kekuasaan-Nya,” tutur Doktif.

Doktif juga menceritakan betapa beratnya menghadapi proses hukum melawan pihak Richard Lee selama ini. Namun, ia merasa sangat bersyukur karena kepolisian bertindak tegas terhadap tersangka yang dinilai tidak kooperatif. Baginya, momen ini adalah jawaban atas doa-doa para konsumen yang merasa dirugikan.

“Cukup lelah melawan manusia satu ini. Tapi, hari ini rasanya seperti plong banget, masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi korban dari segala kebohongan, segala tipu daya ucapan dari tersangka DRL akhirnya mendapatkan jawabannya,” ceritanya.

Doktif Akan Gelar Syukuran

Sebagai bentuk rasa syukur, Doktif berencana menggelar acara khusus bersama kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ia akan mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan anak-anak panti asuhan serta penyandang disabilitas. Rencana syukuran tersebut akan ia laksanakan segera setelah kabar penahanan resmi keluar.

“Jadi, Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah besok Doktif akan syukuran. Doktif juga akan bawa teman-teman juga buat kita buka bersama,” paparnya.

Perseteruan ini memuncak setelah gugatan praperadilan Richard Lee ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik akhirnya memutuskan menahan Richard Lee pada Jumat, 6 Maret 2026, setelah pemeriksaan intensif selama empat jam. Tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen.

Richard Lee resmi ditahan setelah pemeriksaan tambahan dan penolakan gugatan praperadilannya.