JAKARTA (Lampost.co) – Kabar mengejutkan datang dari komedian muda Fajar Sadboy yang baru saja mengalami kecelakaan sepeda motor. Aktris Amanda Manopo menyampaikan informasi tersebut secara langsung melalui sesi siaran langsung di media sosial pribadinya. Amanda mengajak seluruh penggemar untuk ikut memberikan doa terbaik bagi kesembuhan pemilik jargon ‘kukukuku’ tersebut.

Poin Penting

Sumber Kabar: Pertama kali terungkap melalui siaran langsung Instagram Amanda Manopo.

Jenis Kecelakaan: Fajar dikabarkan mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor.

Kondisi Fisik: Mengalami luka pada bagian kuku tangan yang terlepas serta pergeseran tulang.

Status Manajemen: Pihak Jwara Creative belum memberikan jawaban resmi hingga saat ini.

Tindakan Rekan: Amanda Manopo menganjurkan Fajar untuk beristirahat total sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.

“Jadi, hari ini kita sama-sama di sini mendoakan yang terbaik buat Fajar karena Fajar habis mengalami apa, kecelakaan,” ujar Amanda Manopo dalam video yang beredar luas sejak kemarin.

Baca juga : Waspada Penipuan! Rizky Billar Tegaskan Lesti Kejora Tidak Pernah Gelar Giveaway

Meskipun membagikan kabar duka, Amanda mengaku belum mengetahui detail kronologi kejadian tersebut secara menyeluruh. Namun, ia mendapatkan informasi awal mengenai kondisi fisik Fajar dari pihak manajer sang komedian. Berdasarkan laporan tersebut, Fajar menderita beberapa luka yang cukup serius pada bagian tangan.

“Kalau gak salah, kuku tangannya copot, terus tulang tangan atau tulang apa gitu kelepas atau kegeser,” ungkap Amanda Manopo menjelaskan kondisi rekannya tersebut.

Oleh karena itu, Amanda memilih untuk tidak menghubungi Fajar secara langsung melalui pesan singkat saat ini. Ia sengaja memberikan ruang agar Fajar bisa fokus menjalani masa pemulihan dengan tenang tanpa gangguan. “Aku masih gak tahu detailnya karena aku gak tanya. Aku gak hubungi dulu via chat, biar dia istirahat dulu,” jawab Amanda Manopo kepada netizen.

Sementara itu, pihak manajemen Jwara Creative yang menaungi Fajar Sadboy belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Manajer Fajar, Asfa, masih menutup rapat informasi mengenai kebenaran berita kecelakaan yang menimpa artisnya tersebut. Publik kini tengah menunggu konfirmasi resmi mengenai lokasi dan penyebab pasti kecelakaan motor tersebut.