Jakarta (Lampost.co) – Kabar membanggakan datang dari industri layar lebar Indonesia melalui pencapaian luar biasa film horor terbaru. Danur: The Last Chapter sukses menembus angka 2 juta penonton sejak tayang perdana pada 18 Maret 2026. Prestasi ini terlihat jelas melalui pengumuman resmi pada akun Instagram film tersebut baru-baru ini.

Poin Penting

Danur: The Last Chapter resmi meraup lebih dari 2 juta penonton selama libur Lebaran.

Film ini mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia sejak tanggal 18 Maret 2026.

Produser Manoj Punjabi menekankan bahwa kekuatan cerita menjadi kunci utama kesuksesan film tersebut.

Prilly Latuconsina merayakan perjalanan 10 tahun kariernya bersama waralaba film Danur.

Antusiasme Tinggi Sahabat Peter

Pihak produksi mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas sambutan hangat dari seluruh masyarakat. Mereka mengunggah poster pencapaian tersebut untuk merayakan kesuksesan waralaba horor populer ini.

Baca juga : Danur: The Last Chapter Tembus 1 Juta Penonton, Jadi Raja Film Lebaran 2026

Melalui takarir unggahannya, tim produksi menuliskan pesan penuh kegembiraan:

“2.000.000++ ORANG SUDAH MENJADI SAHABAT PETER CS! (dan Hendra) Terima kasih antusiasnya untuk seluruh sahabat Peter CS yang baru!,” tulisnya dalam Instagram miliknya dilihat detikcom, hari ini.

Manoj Punjabi selaku produser juga memberikan apresiasi setinggi langit kepada para penonton setia. Ia merasa bangga karena karya penutup ini mampu memikat hati jutaan orang di bioskop.

Manoj Punjabi menyatakan kebahagiaannya melalui media sosial:

“2.000.000++ penonton! Terima kasih sudah menjadi bagian dari Danur: The Last Chapter…kalian luar biasa! Kami percaya bahwa kekuatan cerita selalu menemukan jalannya kepada penonton,” sambungnya.

Perjalanan Panjang Prilly Latuconsina

Aktris utama Prilly Latuconsina turut merasa emosional saat melihat kesuksesan besar film penutup ini. Baginya, proyek ini merupakan bagian sejarah hidup karena ia telah bergabung sejak tahun 2016. Prilly memulai syuting pertama kali saat dirinya masih berusia 19 tahun hingga kini tumbuh dewasa.

Prilly mengungkapkan perasaannya secara mendalam kepada media:

“Buat aku hari ini rasanya mengharukan sekali, karena nggak terasa sudah 10 tahun perjalanannya. Dari aku 19 tahun syuting Danur ini,” kata Prilly Latuconsina saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, kemarin.

Selama satu dekade, waralaba Danur berhasil menjaga konsistensi kualitas di tengah persaingan film horor. Meskipun industri perfilman terus berkembang, penonton tetap setia menantikan kisah Peter dan teman-temannya. Oleh karena itu, pencapaian 2 juta penonton ini menjadi kado terindah bagi seluruh tim produksi.