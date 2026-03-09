Jakarta (Lampost.co) – MD Pictures resmi menggelar rangkaian acara spesial menjelang rilis film Danur: The Last Chapter. Acara bertajuk Road to Danur ini berlangsung meriah di Kota Bandung pada awal Maret 2026. Momen ini menjadi ajang napak tilas sekaligus perpisahan bagi perjalanan panjang semesta Danur.

Poin Penting

Danur: The Last Chapter rilis 18 Maret 2026 untuk menyambut libur Lebaran.

Rangkaian perpisahan dilaksanakan di Bandung sebagai kota asal kisah Risa Saraswati.

Sutradara Awi Suryadi berkomunikasi langsung dengan Peter cs setelah 10 tahun.

Prilly Latuconsina resmi berpamitan dari perannya sebagai sosok Risa.

Film ini menjadi babak terakhir perjalanan Peter cs di bioskop.

Napak Tilas Horor Bersama Jurnal Risa

Risa Saraswati mengajak para pemeran berkeliling kota menggunakan bus Bandros untuk mengunjungi lokasi bersejarah. Prilly Latuconsina, Zee Asadel, dan Dito Darmawan turut serta dalam penelusuran emosional tersebut. Mereka mendatangi sekolah dasar tempat Risa pertama kali bertemu dengan sahabat gaibnya, Peter cs.

Sutradara Awi Suryadi bahkan mencoba berkomunikasi langsung dengan sosok gaib melalui perantara tim Jurnal Risa. Pengalaman mistis ini menjadi yang pertama bagi Awi setelah sepuluh tahun menggarap film Danur. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan Intimate Showcase yang penuh haru di Bandung Creative Hub.

Pesan Perpisahan Prilly Latuconsina

Dalam suasana haru, Prilly Latuconsina membacakan surat menyentuh untuk Peter dan kawan-kawan. Ia berterima kasih karena telah mendapatkan kepercayaan memerankan sosok Risa selama hampir satu dekade. Prilly mengungkapkan rasa syukurnya atas persahabatan beda dunia yang telah ia jalani.

“Terima kasih kalian telah menerimaku memerankan sosok Risa, sahabat yang begitu kalian sayangi. Arti persahabatan yang tidak berhenti oleh waktu, tidak terhalang oleh dunia yang berbeda. Salam hangat dariku, sampai jumpa suatu hari nanti,” ucap Prilly.

Risa Saraswati juga menegaskan bahwa film ini merupakan akhir perjalanan Peter cs di layar lebar. Film Danur: The Last Chapter akan tayang di bioskop mulai 18 Maret 2026 mendatang. Karya ini siap menjadi tontonan horor spesial bagi masyarakat Indonesia selama libur Lebaran.