Bandar Lampung (Lampost.co) — Film horor Indonesia terbaru berjudul Tumbal Proyek resmi merilis trailer perdana yang langsung memancing rasa penasaran penonton. Cuplikan singkat tersebut memperlihatkan rangkaian kejadian misterius di balik proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura.

Trailer tersebut menampilkan suasana proyek konstruksi yang terasa mencekam. Beberapa adegan juga menunjukkan laporan orang hilang yang terjadi secara misterius di area pembangunan.

Situasi itu memunculkan rumor tentang praktik tumbal proyek yang sering beredar di masyarakat. Film itu kemudian mengembangkan rumor tersebut menjadi cerita horor penuh misteri.

Sinopsis Film Tumbal Proyek

Cerita film itu berpusat pada tokoh Yuda, seorang pemuda yang menyusup ke perusahaan konstruksi besar. Perusahaan tersebut menjadi tempat ayahnya meninggal dunia.

Yuda tidak percaya kematian ayahnya hanya kecelakaan kerja biasa. Ia kemudian memulai penyelidikan untuk menemukan kebenaran di balik peristiwa tersebut.

Dalam prosesnya, Yuda menemukan berbagai petunjuk yang mengarah pada rahasia besar di balik proyek pembangunan tersebut. Semakin dalam ia menggali informasi, semakin banyak kejadian aneh yang muncul. Atmosfer misteri pun terus berkembang hingga membuat situasi semakin menegangkan.

Pemeran Film Tumbal Proyek

Film itu menghadirkan sejumlah aktor muda dan senior yang memperkuat cerita. Salah satunya adalah Callista Arum yang mengaku langsung merasakan kesan kuat saat membaca naskah film tersebut.

“Ketika pertama kali membaca skenario Tumbal Proyek, saya langsung merinding. Ceritanya terasa sangat dekat dengan rumor yang sering kita dengar di masyarakat. Itu membuat film itu terasa lebih nyata dan menegangkan,” ujar Callista.

Selain itu, Kiesha Alvaro juga menilai film itu memiliki unsur emosional yang kuat. Ia menjelaskan karakter Yuda tidak hanya menghadapi teror, tetapi juga konflik batin.

“Film itu bukan hanya horor, tapi juga perjalanan seorang anak mencari kebenaran di balik kematian ayahnya. Karakter Yuda membuat saya harus masuk ke sisi emosional sekaligus menghadapi banyak situasi mencekam,” kata Kiesha.

Sementara itu, aktris senior Karina Suwandi menilai kekuatan film itu terletak pada atmosfer misteri yang dibangun sepanjang cerita. Menurutnya, penonton akan terus diajak meragukan setiap kejadian yang terlihat di layar.

Tim Produksi dan Rumah Produksi

Film Tumbal Proyek ditulis Jeropoint dan diproduseri Dheeraj Kalwani. Produksi film itu melibatkan kerja sama antara rumah produksi Jeropoint dan Dee Company.

Selain para pemeran utama, film itu juga menghadirkan aktor lain seperti Eduwart Manalu, Fuad Idris, dan Adi Sudirja. Kehadiran para aktor tersebut menambah kedalaman karakter dalam cerita.

Jadwal Tayang Film Tumbal Proyek

Bagi penggemar film horor Indonesia, Tumbal Proyek akan segera hadir di layar lebar. Film itu rencananya tayang di seluruh jaringan bioskop Indonesia pada 13 Mei 2026.

Cerita misteri yang mengangkat isu tumbal proyek membuat film itu bakal menarik perhatian penonton. Apalagi tema tersebut sering menjadi rumor yang berkembang di masyarakat.

Atmosfer horor yang kuat dan konflik emosional yang mendalam, Tumbal Proyek berpotensi menjadi salah satu film horor Indonesia yang mencuri perhatian pada 2026.