Jakarta (Lampost.co) – Film drama komedi Tunggu Aku Sukses Nanti mencatatkan prestasi gemilang pada awal masa penayangannya. Karya produksi Rapi Films ini berhasil memikat hati masyarakat Indonesia selama momen libur Lebaran 2026. Sejak rilis perdana pada 19 Maret 2026, antusiasme penonton terus menunjukkan tren yang sangat positif.

Selanjutnya, film yang dibintangi Ardit Erwandha ini sukses menembus angka seperempat juta penonton hanya dalam empat hari. Lonjakan penonton yang cukup signifikan terjadi karena adanya peningkatan sebanyak 70 ribu orang dalam sehari saja. Pihak rumah produksi pun langsung menyampaikan rasa syukur mereka melalui akun media sosial resmi.

“Terima kasih, 250.823 pejuang sukses yang sudah menonton kisah hidupnya sendiri di film Tunggu Aku Sukses Nanti,” tulis Rapi Film.

Selain itu, kehadiran mendiang penyanyi Vidi Aldiano sebagai kameo memberikan kesan mendalam bagi para penonton. Penampilan singkat almarhum dalam film ini sukses mengundang rasa haru sekaligus kerinduan di tengah suasana bioskop. Sutradara Naya Anindita pun berhasil meramu emosi penonton melalui kolaborasi deretan aktor ternama lainnya.

Sementara itu, jalan cerita film ini sangat relevan dengan fenomena sosial masyarakat saat merayakan hari raya. Arga, sang tokoh utama, harus menghadapi tekanan berat karena belum memiliki pekerjaan tetap di tengah keluarga. Ia pun berjuang mati-matian demi membuktikan kemampuannya kepada sanak saudara serta menyelamatkan masa depan adiknya.

Akhirnya, perjuangan Arga mencari pekerjaan menjadi inti cerita yang penuh dengan pesan moral sekaligus komedi segar. Penonton akan diajak melihat bagaimana Arga berusaha agar tidak lagi dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitarnya. Film ini kini menjadi salah satu tontonan wajib bagi keluarga yang sedang menikmati masa liburan.