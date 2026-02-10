Jakarta (Lampost.co) – Gading Marten akhirnya memberikan tanggapan resmi mengenai rumor pernikahannya dengan Medina Dina. Saat ini, pasangan tersebut tengah menikmati momen liburan romantis di Dubai hingga Abu Dhabi. Mereka sering membagikan kedekatan tersebut melalui unggahan akun Instagram masing-masing. Oleh karena itu, netizen semakin penasaran mengenai kelanjutan hubungan serius mereka berdua.

Poin Penting

Bantahan Pernikahan: Gading Marten secara tegas menyebutkan belum memiliki rencana menikah dalam waktu dekat.

Liburan Mewah: Pasangan ini sedang menghabiskan waktu bersama di Dubai dan Abu Dhabi.

Restu Keluarga: Medina Dina sudah mengenal dekat sosok Roy Marten sebagai ayah dari Gading.

Pernyataan Santai: Gading lebih memilih adiknya, Gibran Marten, untuk menikah lebih dahulu.

Jawaban Jujur Gading Marten Terkait Pernikahan

Rasa penasaran publik terjawab saat Roy Marten menghubungi putranya dalam sebuah program televisi. Irfan Hakim selaku pembawa acara langsung menanyakan kepastian rencana pernikahan Gading pada tahun 2026 ini.

“Kata bokap lu (Roy Marten), lu kawin tahun ini benar ya?” tanya Irfan Hakim.

Mendengar pertanyaan tersebut, Gading Marten tertawa lebar sambil memberikan jawaban yang sangat singkat. Meskipun suasana tampak akrab, ia secara tegas membantah kabar burung yang sedang beredar tersebut.

“Belum dong.”

Irfan Hakim kemudian terus berusaha memancing jawaban lain agar Gading berbicara lebih terbuka. Namun, Gading tetap tenang meskipun sang ayah kabarnya sudah memberikan restu penuh untuk hubungan mereka.

“Tapi katanya udah setuju,” tutur Irfan lagi.

Menikmati Momen Liburan dan Fokus Masa Depan

Alih-alih membahas rencana sakral tersebut, Gading justru memilih fokus menikmati keindahan Uni Emirat Arab. Ia menunjukkan pemandangan kota Dubai yang menakjubkan melalui sambungan video kepada para pembawa acara. Selain itu, ia juga melontarkan candaan segar mengenai status adiknya, Gibran Marten.

“Masih menikmati jalan-jalan tuh,” tutur Gading Marten santai.

Gading berpendapat bahwa sang adik seharusnya melangkah ke pelaminan terlebih dahulu daripada dirinya sendiri. Pernyataan jenaka ini pun langsung memecah suasana tegang di dalam studio program tersebut.

“Gibran dulu, kalo aku kan udah pernah,” ungkap Gading sembari bercanda.

Sebagai informasi tambahan, kedekatan Gading dan Medina sebenarnya sudah mulai terendus sejak tahun 2024. Bahkan, Medina Dina kabarnya sudah berkenalan secara resmi dengan keluarga besar Roy Marten. Meskipun demikian, tampaknya pasangan ini masih ingin menikmati masa penjajakan sebelum benar-benar mengikat janji suci.