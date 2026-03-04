Jakarta (Lampost.co) – Keluarga Cascio resmi melayangkan gugatan hukum terhadap ahli waris Michael Jackson di Los Angeles pada 27 Februari. Keempat bersaudara tersebut menuduh sang “King of Pop” melakukan perdagangan seks serta pelecehan seksual selama satu dekade. Meskipun dahulu mereka membela Jackson, kini mereka memilih untuk mengungkap kebenaran di balik kedekatan masa lalu tersebut.

Poin Penting

Gugatan tersebut mengklaim bahwa aksi pelecehan telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun sejak mereka masih kecil.

Dokumen hukum mengungkap taktik manipulasi melalui penggunaan obat-obatan terlarang serta istilah khusus untuk minuman keras.

Film dokumenter Leaving Neverland menjadi alasan utama para korban berani bersuara dan membatalkan kesepakatan tutup mulut sebelumnya.

Manipulasi dan Taktik Isolasi yang Terencana

Berdasarkan dokumen gugatan, dugaan pelecehan tersebut bermula saat para korban masih berusia tujuh atau delapan tahun. Jackson diduga mencekoki mereka dengan konten pornografi, alkohol, hingga obat-obatan keras jenis Xanax dan Viagra. Selain itu, sang penyanyi menggunakan istilah khusus seperti “Jesus Juice” untuk menyebut minuman keras kepada anak-anak.

Selanjutnya, Jackson kabarnya meyakinkan orang tua mereka untuk melakukan homeschooling demi mempermudah akses pelecehan. Oleh karena itu, ia bisa membawa anak-anak tersebut dalam berbagai perjalanan internasional tanpa pengawasan ketat. Taktik isolasi ini dituduh terus berlanjut hingga beberapa hari sebelum kematian sang bintang pada tahun 2009.

Titik Balik Setelah Dokumenter Leaving Neverland

Kesadaran para penggugat muncul setelah mereka menonton film dokumenter Leaving Neverland pada tahun 2019 silam. Film tersebut berhasil menyadarkan mereka bahwa pengalaman masa kecil tersebut merupakan kesalahan fatal yang merusak mental. Akhirnya, pengacara keluarga Cascio, Howard King, menegaskan bahwa kliennya tidak ingin lagi bungkam meski menghadapi risiko finansial.

“Cascios memilih untuk tidak lagi diam. Mereka tidak hanya mencari kompensasi yang adil atas pelecehan selama lebih dari satu dekade, tetapi juga berharap gugatan ini akan memberanikan korban lain untuk muncul dan melepaskan belenggu keheningan mereka,” ujar King.

Bantahan Keras dari Pihak Ahli Waris Jackson

Di sisi lain, pengacara Michael Jackson Estate, Martin Singer, membantah seluruh tuduhan tersebut dengan sangat tegas. Ia menilai gugatan ini hanyalah upaya putus asa untuk meraup keuntungan finansial dari harta kekayaan Jackson.

“Gugatan baru ini adalah taktik pencarian forum yang transparan dalam skema mereka untuk memperoleh ratusan juta dolar dari harta kekayaan dan perusahaan Michael,” tegas Singer.

Saat ini, publik tengah menunggu putusan pengadilan yang dijadwalkan pada 5 Maret mendatang. Keputusan tersebut akan menentukan apakah kasus ini bisa berlanjut ke persidangan terbuka atau tidak.