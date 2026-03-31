Jakarta (Lampost.co) – Masyarakat merayakan Hari Film Nasional setiap tanggal 30 Maret sebagai bentuk apresiasi industri kreatif. Tahun 2026 menjadi peringatan ke-76 tahun sejak lahirnya karya monumental Usmar Ismail, Darah dan Doa. Kini, perfilman tanah air terus menunjukkan taji melalui peningkatan jumlah penonton serta prestasi global yang membanggakan.

Poin Penting

Hari Film Nasional 2026 menandai peringatan ke-76 tahun industri film Indonesia.

Jumlah penonton film domestik mencapai angka 80,27 juta orang hingga akhir 2025.

Film Penyalin Cahaya dan Kucumbu Tubuh Indahku meraih penghargaan bergengsi di festival dunia.

Gundala menjadi pelopor teknologi Dolby Atmos dalam industri perfilman nasional.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan data optimis mengenai pertumbuhan ekosistem layar lebar di Indonesia. “Hingga 31 Desember 2025, jumlah penonton film Indonesia mencapai 80,27 juta, naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 80,21 juta penonton,” jelasnya.

Rekomendasi Film Indonesia yang Mendunia

Berikut adalah daftar film berkualitas yang sukses menembus festival internasional dan tersedia di layanan streaming:

1. Penyalin Cahaya (2021)

Karya sutradara Wregas Bhanuteja ini memenangkan penghargaan Film Terbaik di Busan International Film Festival. Cerita berfokus pada perjuangan Sur dalam mengungkap kebenaran di balik hilangnya beasiswa miliknya. Ia bersama sahabatnya, Amin, menelusuri kejadian misterius setelah sebuah pesta kampus.

2. Jakarta vs Everybody (2020)

Film arahan Ertanto Robby Soediskam ini berhasil tayang di Black Nights Tallinn, Estonia. Jefri Nichol memerankan tokoh Dom yang harus menghadapi sisi gelap ibu kota demi mengejar mimpi. Pertemuannya dengan karakter Pinkan dan Radit membawa penonton menyelami realita keras kehidupan Jakarta.

3. Gundala (2019)

Joko Anwar menghadirkan pahlawan super lokal yang sukses menembus Toronto International Film Festival. Film ini menggunakan teknologi tata suara Dolby Atmos untuk memberikan pengalaman menonton yang maksimal. Sancaka harus memilih untuk bangkit melawan ketidakadilan atau tetap hidup dalam zona aman.

4. Kucumbu Tubuh Indahku (2018)

Garin Nugroho menyajikan narasi puitis tentang identitas dan seni tari Lengger melalui karakter Juno. Film ini meraih Bisato D’Oro Award pada ajang Venice Independent Film Critic. Visualnya yang memukau mengeksplorasi sisi kemanusiaan serta trauma masa lalu secara sangat mendalam.

5. Pengabdi Setan (2017)

Horor legendaris ini menyabet gelar Film Horor Terbaik di Toronto After Dark Film Festival. Ceritanya mengikuti teror mencekam sebuah keluarga setelah kematian sang Ibu yang misterius. Atmosfer yang kuat menjadikan film ini sebagai standar baru bagi genre horor di Indonesia.