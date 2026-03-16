Jakarta (Lampost.co) – Film animasi terbaru Pixar berjudul Hoppers resmi mengukuhkan posisinya sebagai raja box office awal tahun 2026. Hingga Kamis (12/3), kisah petualangan Mabel Tanaka ini telah mengantongi pendapatan global sebesar $100,3 juta.

Poin Penting

Hoppers meraih pendapatan global $100,3 juta dalam waktu singkat di awal tahun 2026.

Film ini mencetak rekor pembukaan tertinggi untuk kategori film orisinal Pixar sejak film Coco.

Skor tinggi di Rotten Tomatoes (94%) memicu promosi mulut ke mulut yang sangat efektif.

Pendapatan diprediksi akan melonjak tajam setelah rilis di pasar Jepang dan Tiongkok.

Pencapaian ini sangat signifikan karena menjadi pembukaan tertinggi bagi film orisinal Pixar sejak tahun 2017. Oleh karena itu, keberhasilan ini memberikan sinyal positif bagi masa depan konten kreatif Disney dan Pixar.

Selanjutnya, pasar domestik Amerika Utara mencatatkan angka pembukaan sebesar $46 juta pada akhir pekan perdana. Selain sukses di Amerika, Hoppers juga menunjukkan taji yang kuat di pasar internasional. Inggris saat ini memimpin pasar luar negeri dengan total pendapatan sebesar $6,4 juta. Kemudian, Meksiko dan Prancis menyusul dengan angka pendapatan yang tidak kalah mengesankan.

Strategi Word-of-Mouth dan Dominasi Pasar

Para analis menyebutkan bahwa strategi word-of-mouth yang kuat mendukung penuh kesuksesan film ini. Saat ini, Hoppers meraih skor 94% di Rotten Tomatoes serta predikat “A” dari CinemaScore. Akibatnya, tingkat penurunan penonton pada hari kerja terpantau sangat rendah. Selain itu, performa harian yang konsisten menunjukkan bahwa penonton keluarga sangat menyukai formula cerita unik ini.

Lebih lanjut, sutradara Daniel Chong berhasil membuktikan kualitas debut layar lebarnya melalui isu lingkungan yang segar. Karakter robot berang-berang dalam film ini pun terasa sangat relevan bagi audiens modern. Oleh sebab itu, para ahli memprediksi film ini akan terus mendominasi puncak box office dunia. Terlebih lagi, pasar besar seperti Jepang dan Tiongkok baru akan merilis film ini pada akhir Maret.

Ringkasan Box Office Hoppers (Per 12 Maret 2026):

Total Global: $100,3 Juta

Domestik (AS & Kanada): $58,3 Juta

Internasional: $42,0 Juta

Estimasi Anggaran: $150 Juta

Secara keseluruhan, Hoppers diproyeksikan segera melampaui pendapatan domestik film Pixar terdahulu seperti Onward dan Elio. Keberhasilan ini membuktikan bahwa cerita orisinal tetap memiliki daya tarik utama di tengah persaingan film sekuel. Maka dari itu, Pixar kembali memperkuat posisinya sebagai pemimpin inovasi dalam industri animasi global.