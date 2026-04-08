Jakarta (Lampost.co) – Spekulasi mengenai hubungan asmara antara Kim Kardashian dan bintang F1, Lewis Hamilton, kini semakin terbukti. Baru-baru ini, Lewis Hamilton mengunggah video kebersamaan mereka melalui akun Instagram pribadinya. Video berdurasi 53 detik tersebut menampilkan momen seru keduanya saat berada di jalanan Tokyo, Jepang.

Poin Penting

Lokasi Kencan: Menghabiskan waktu romantis di Tokyo, Inggris, dan New York City.

Aksi Ikonik: Muncul dalam video “Tokyo Drift Vol. III” milik Lewis Hamilton.

Respon Keluarga: Anak-anak Kim Kardashian sudah mengenal dan menyukai sosok Lewis.

Status Hubungan: Disebut lebih dari sekadar hubungan biasa dan semakin intens.

Momen Publik: Terlihat bersama secara resmi pada ajang Super Bowl 2026.

Dalam unggahan tersebut, sang pembalap mengendarai mobil Ferrari merah dengan kecepatan tinggi. Hamilton kemudian melakukan aksi drift ekstrem yang memicu kepulan asap putih tebal dari ban mobilnya. “INI LAGI. TOKYO DRIFT VOL. III,” tulisnya.

Secara mengejutkan, Kim Kardashian muncul dari balik kepulan asap tersebut dengan gaya rambut sanggul yang sporty. Ia duduk manis di samping kursi kemudi selama Hamilton melakukan trik putaran lingkaran tersebut. Kim yang tampak terkejut sekaligus kagum hanya memberikan testimoni singkat. “Itu gila,” ucap Kim Kardashian spontan.

Kedekatan Lewis Hamilton dengan Keluarga Kardashian

Melansir laporan dari People, pasangan ini ternyata sudah menghabiskan waktu bersama di Tokyo sejak bulan lalu. Kim bahkan memboyong keempat anaknya untuk ikut serta dalam perjalanan tersebut. Lewis dikabarkan telah mendapatkan tempat spesial di hati keluarga besar Kardashian.

Seorang sumber menyebutkan bahwa kepribadian Lewis yang santai menjadi daya tarik utama bagi Kim. Meskipun memiliki jadwal karier yang sangat padat, keduanya terus berusaha untuk saling bertemu.

“Dia, tuh, cowok yang santai dan penuh energi. Keluarga Kim menyukainya, dan Kim sendiri juga sangat tertarik padanya,” ucap seorang sumber kepada media tersebut.

Selanjutnya, sumber tersebut menambahkan bahwa hubungan mereka kini telah melampaui status pertemanan biasa. Kim Kardashian kabarnya sangat terkesan dengan usaha ekstra yang Lewis tunjukkan untuk memenangkan hatinya.

“Keduanya sibuk dengan karier masing-masing, tapi mereka berusaha bertemu sesering mungkin. Hubungan mereka lebih dari sekadar hubungan biasa. Butuh usaha ekstra untuk menarik perhatian Kim, dan dia jelas-jelas tertarik padanya,” tambah sumber tersebut.

Rumor kedekatan ini sebenarnya mulai mencuat sejak Desember 2025 saat mereka makan malam di New York. Selain itu, publik juga sempat melihat kemesraan mereka pada ajang Super Bowl 2026 beberapa waktu lalu.