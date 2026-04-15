Jakarta (Lampost.co) – Publik sempat geger melihat unggahan video putra kedua Indy Barends, Manuel Tobias Sarmanella. Dalam video tersebut, Manuel menyinggung isu kesehatan mental serta dampak ucapan orang tua terhadap anak. Netizen pun segera mempertanyakan keharmonisan hubungan antara sang presenter kondang dengan putranya tersebut.

Poin Penting

Video Viral: Manuel Tobias mengunggah konten tentang kesehatan mental yang memicu kekhawatiran publik.

Respon Ibu: Indy Barends sempat kaget namun memilih pendekatan tenang daripada langsung marah.

Komunikasi Hati ke Hati: Ibu dan anak ini baru mendiskusikan video tersebut setelah jeda dua bulan.

Misi Manuel: Konten tersebut bertujuan memotivasi Gen Z agar tetap kuat dan mengejar impian.

Indy Barends mengaku sempat merasa kaget dan bingung saat melihat video itu menjadi perbincangan hangat. Sebagai seorang ibu, ia tentu merasa khawatir terhadap kondisi perasaan Manuel yang sebenarnya. Indy pun berusaha memahami maksud tersembunyi di balik pesan digital putranya.

“Gak usah orang lain yang menilai, aku pun ibunya juga merasa ‘Ini ada apa?’, Tapi ternyata Manuel menjawab, ‘Jangan mikirin Mama terus’,” kata Indy Barends saat ditemui di Studio Trans7, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Indy memilih tidak langsung meledak atau mengonfrontasi Manuel secara mendadak. Ia bahkan memendam pertanyaannya selama dua bulan demi menunggu momen yang tepat. Akhirnya, mereka berdua berhasil bicara dari hati ke hati untuk meluruskan kesalahpahaman yang ada.

“Aku menunggu waktu sampai dua bulan baru bisa ngobrol tentang video itu, ya kan Manuel ya? Karena, perlu banget hati-hati untuk bisa nanya ini ada apa video itu dibuat,” jelas Indy Barends.

Manuel kemudian menegaskan bahwa konten tersebut bukan bertujuan untuk menyudutkan sang ibu. Sebaliknya, ia membuat video itu sebagai bentuk solidaritas untuk sesama generasi Z. Manuel ingin mematahkan anggapan bahwa generasinya terlalu lembek atau lemah menghadapi tekanan hidup.

“Itu sebenarnya bukan maksud untuk mengatakan mama aku jelek atau apa gitu, atau sesuatu yang buruk atau apa, nggak. Itu awalnya itu aku sebenarnya untuk mem-provoke-kan generasi aku yang generasi aku nih sekarang ini, Gen Z ya,” ujar Manuel.

Remaja berusia 17 tahun itu memiliki misi mulia untuk memotivasi teman-teman sebayanya. Ia ingin setiap remaja merasa berharga meskipun sedang menghadapi ekspektasi berat dari orang tua. Oleh karena itu, ia terus menyuarakan pesan semangat agar anak muda tidak mudah menyerah.

“Aku cuma memberi motivasi dari itu bahwa tuh lo itu penting, lo itu masih layak untuk hidup. Jadi jangan pernah untuk menyerah, don’t ever give up, follow your dreams,” imbuhnya.