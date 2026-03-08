Jakarta (Lampost.co) – Jenazah penyanyi Vidi Aldiano kini telah beristirahat dengan tenang di TPU Tanah Kusir. Prosesi pemakaman berlangsung penuh haru pada Minggu pagi, 8 Maret 2026. Meskipun hujan turun cukup deras, para pelayat tetap setia mengantarkan sang musisi hingga ke liang lahat.

Sejumlah rekan artis ternama terlihat hadir memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Tampak di lokasi pemakaman sosok Isyana Sarasvati, Nino Kayam, hingga Bunga Citra Lestari. Selain itu, pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid juga turut larut dalam suasana duka tersebut.

Guyuran hujan dengan intensitas sedang membuat area sekitar makam menjadi cukup becek. Namun, kondisi cuaca tersebut sama sekali tidak menyurutkan niat para sahabat untuk tetap bertahan. Isak tangis dari para pelayat pecah saat jenazah mulai perlahan turun ke dalam tanah.

Meskipun suasana sangat menyedihkan, kedua orang tua Vidi berusaha tetap berdiri tegak. Mereka tampak sangat ikhlas melepas kepergian putra sulung kesayangan mereka tersebut menghadap Sang Pencipta. Ketabahan keluarga besar ini pun mengundang simpati dari seluruh tamu yang hadir di lokasi.

Sebelum prosesi penguburan, jenazah telah menjalani salat jenazah di Masjid Jami At-Thayibbah. Rekan musisi seperti Nadin Amizah dan Reza Chandika turut mengikuti ibadah tersebut sejak pagi hari. Kini, dunia musik Indonesia benar-benar kehilangan salah satu putra terbaiknya yang sangat inspiratif.