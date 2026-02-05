Jakarta (Lampost.co) – Duka mendalam masih menyelimuti dunia hiburan setelah kepergian selebgram Lula Lahfah hampir dua pekan lalu. Baru-baru ini, sahabat karibnya, Risya Brabro, membagikan momen emosional kepada publik. Risya mengunggah potongan isi buku harian milik mendiang melalui akun Instagram pribadinya.

Melalui unggahan pada Kamis, 5 Februari 2026, Risya mengungkapkan rasa rindu yang sangat mendalam. Ia pun mulai membaca tulisan Lula mengenai tiga hal yang selalu mendiang syukuri setiap hari. Risya merasa sangat hancur sekaligus bahagia saat melihat namanya tertulis di sana.

“Hai Lul, gimana kabarmu di sana? Sudah dua minggu sejak kamu pergi, dan nggak ada satu hari pun aku nggak memikirkanmu,” tulis Risya di Instagram.

Rasa Syukur Lula Lahfah untuk Orang Tercinta

Dalam buku harian tersebut, Lula rutin mencatat hal-hal sederhana yang membuatnya merasa tenang. Selain menyebut nama sahabat, ia juga menuliskan curahan hati mengenai kekasihnya, Reza Arap. Catatan tersebut tertanggal Desember 2025, sebulan sebelum ia wafat pada 23 Januari 2026.

Risya merasa sangat tersentuh karena kehadirannya menjadi sumber ketenangan bagi mendiang semasa hidup. Ia menyesali banyak hal yang belum sempat ia ucapkan secara langsung kepada sang sahabat.

“Tahu kalau kehadiranku adalah salah satu dari hal-hal itu bikin hatiku merasakan sesuatu yang sulit dijelasin. Aku merasa bahagia dan hancur di waktu yang sama,” ungkap Risya.

Detail Catatan Tanggal 23 dan 24 Desember

Lula menuliskan beberapa poin penting mengenai interaksi sosial yang sangat ia hargai. Pada 23 Desember, ia merasa bersyukur bisa berbagi cerita lewat panggilan video dengan Risya. Selain itu, ia juga menyebutkan hubungan komunikasinya dengan sang pacar.

“Aku bersyukur aku video call dengan Risya, membicarakan masalahku, dia juga menceritakan masalahnya. Itu menenangkan,” tulis Lula.

Kemudian, pada 24 Desember, Lula menuliskan rasa syukurnya karena bisa keluar rumah bersama teman-teman dekatnya. Nama Sarah Gibson, Keanu, hingga asisten rumah tangga pun masuk dalam daftar syukurnya hari itu. Unggahan Risya ini langsung mendapatkan respons emosional dari ratusan ribu warganet.

“Aku bersyukur punya Risya untuk menenangkanku,” tulis Lula dalam buku hariannya tersebut.