JAKARTA (Lampost.co) – Kehadiran Wardatina Mawa pada sidang perceraiannya baru-baru ini menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Pasalnya, perempuan bercadar tersebut mengenakan busana serba putih yang sangat identik dengan prosesi akad nikah. Banyak pihak menduga bahwa pilihan busana tersebut merupakan bentuk sindiran satir bagi sang suami, Insanul Fahmi.

Poin Penting

Wardatina Mawa menghadiri sidang cerai menggunakan baju putih yang ia klaim sebagai baju akad nikah.

Insanul Fahmi membantah klaim tersebut dan menganggap busana itu hanyalah pakaian putih biasa.

Wardatina merasa baju tersebut adalah simbol janji “selamanya” yang kini telah hancur.

Konflik rumah tangga dipicu oleh isu perselingkuhan dan dugaan pernikahan siri Insanul dengan Inara Rusli.

Bantahan dari Insanul Fahmi

Meskipun publik ramai membicarakan hal itu, Insanul Fahmi justru memberikan reaksi yang sangat santai dan tenang. Ia mengaku tidak merasakan adanya pesan terselubung atau sindiran dari pakaian yang istrinya kenakan. Bahkan, pria ini meragukan bahwa gamis putih tersebut merupakan baju yang mereka gunakan saat menikah dulu.

“Gak sih, kayaknya bukan baju akad sih. Baju putih saja. Kalau menurut aku itu cuma sekadar baju putih,” ujar Insanul di kawasan Jakarta Selatan.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa detail baju pernikahan mereka di masa lalu terlihat berbeda dengan busana sidang tersebut. Oleh sebab itu, ia tidak ingin ambil pusing mengenai asumsi netizen yang beredar luas di media sosial.

“Kayaknya baju akad gak gitu soalnya, jadi nggak tahu ya,” lanjutnya.

Pesan Mendalam Wardatina Mawa

Di sisi lain, Wardatina Mawa memberikan penjelasan yang sangat kontras melalui unggahan pribadi di akun Instagram miliknya. Ia membenarkan bahwa baju putih tersebut menyimpan memori sakral saat mereka mengikat janji suci tujuh tahun silam. Melalui tulisan yang puitis, ia mengungkapkan rasa kecewa atas berakhirnya keyakinan yang dulu sempat ia genggam erat.

“Baju warna putih ini masih menyimpan gema akad itu, setiap detiknya seperti mengulang kata ‘selamanya’ yang pernah kita yakini,” tulisnya melalui akun Instagram @wardatinamawa.

Awal Mula Konflik Rumah Tangga

Sebagai informasi tambahan, keretakan hubungan mereka mencuat setelah muncul dugaan perselingkuhan yang melibatkan pihak ketiga. Wardatina menuduh suaminya telah melakukan pernikahan siri secara diam-diam dengan sosok Inara Rusli. Akibat peristiwa memilukan tersebut, ia akhirnya resmi melaporkan dugaan perzinaan ini ke pihak kepolisian sejak November 2025.