Jakarta (Lampost.co) – Kabar mengejutkan kini sedang menerpa pasangan selebritas Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Netizen di berbagai platform internet membicarakan isu keretakan rumah tangga mereka. Narasi negatif ini berawal dari unggahan viral pada aplikasi TikTok belakangan ini.

Poin Penting

Sumber Isu: Berawal dari narasi liar di media sosial TikTok yang menyebut adanya gugatan cerai.

Klarifikasi Asisten: Theresa Wienathan menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoaks.

Kondisi Terkini: Hubungan rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie tetap harmonis dan baik-baik saja.

Profil Pernikahan: Pasangan ini sudah menikah selama 15 tahun dan memiliki tiga orang anak.

Beberapa akun mengklaim bahwa Nia telah melayangkan gugatan cerai secara resmi. Publik merasa geger karena pasangan ini selalu menunjukkan kekompakan di depan kamera. Padahal, mereka baru saja melewati masa sulit bersama beberapa tahun silam.

Tanggapan Tegas dari Pihak Keluarga

Melihat situasi yang semakin liar, Theresa Wienathan selaku asisten pribadi akhirnya angkat bicara. Ia segera membantah seluruh rumor buruk yang beredar luas di publik tersebut. Theresa memastikan bahwa berita mengenai perpisahan majikannya adalah murni kebohongan.

“Hoaks (soal isu cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie),” kata Theresa Wienathan saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (3/2/2026).

Selanjutnya, Theresa menjelaskan bahwa kondisi internal keluarga mereka sebenarnya sangat tenang. Ia sangat menyayangkan tindakan oknum tidak bertanggung jawab yang menyebar fitnah. Kenyataannya, hubungan Nia dan Ardi tetap terjaga dengan sangat harmonis saat ini.

“Intinya mereka baik-baik aja,” tegasnya lagi.

Perjalanan Pernikahan 15 Tahun

Nia Ramadhani resmi menjadi istri Ardi Bakrie sejak tanggal 1 April 2010 silam. Kini, usia pernikahan mereka sudah menginjak angka lima belas tahun yang penuh kenangan. Pasangan ini juga telah memiliki tiga orang buah hati yang menggemaskan.

Anak-anak mereka adalah Mikhayla Zalindra Bakrie, Mainaka Zanatti Bakrie, serta Magika Zalardi Bakrie. Oleh karena itu, berita miring ini terbukti tidak memiliki dasar yang kuat. Keluarga besar Bakrie tetap terlihat solid dalam menghadapi berbagai isu miring di internet.