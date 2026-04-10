JAKARTA (Lampost.co) — Kabar pernikahan musisi Virgoun dengan kekasihnya, Lindi Fitriyana, kini tengah menjadi pusat perhatian publik. Namun, sebuah isu miring justru membayangi kebahagiaan mereka di tengah hangatnya kabar pernikahan tersebut. Netizen ramai menuding bahwa Lindi telah berbadan dua sebelum keduanya resmi mengikat janji suci.

Poin Penting

Lindi Fitriyana diterpa isu hamil duluan pasca menikah dengan musisi Virgoun.

Lindi secara tegas meminta publik berhenti membuat spekulasi tanpa bukti yang benar.

Sang musisi memilih bungkam dan fokus membagikan momen bahagia di media sosial.

Banyak penggemar membela pasangan ini dan meminta netizen lain untuk menghormati privasi mereka.

Awal Mula Rumor Kehamilan

Spekulasi ini pertama kali muncul setelah warganet menyoroti perubahan fisik Lindi pada foto-foto pernikahan mereka. Selain itu, banyak pihak menilai prosesi pernikahan pasangan ini berlangsung secara mendadak. Oleh karena itu, kolom komentar media sosial mereka segera dibanjiri oleh berbagai pertanyaan serta asumsi liar.

Jawaban Menohok Lindi Fitriyana

Menanggapi tekanan publik, Lindi Fitriyana akhirnya memberikan respons melalui akun media sosial pribadinya secara tersirat. Ia secara tegas membantah tuduhan tersebut dan meminta masyarakat agar berhenti menyebarkan asumsi tidak berdasar.

“Tolong jangan membuat spekulasi sendiri tanpa tahu kebenarannya. Kami sedang fokus membangun kebahagiaan baru, mohon doanya saja yang terbaik,” tulis Lindi dalam unggahannya.

Virgoun Pilih Fokus Masa Depan

Selaras dengan sang istri, Virgoun juga enggan memberikan ruang bagi narasi negatif yang berkembang luas. Mantan vokalis Last Child ini lebih memilih untuk membagikan momen bahagia daripada meladeni komentar buruk. Bahkan, pihak manajemen menegaskan bahwa sang artis kini sedang konsentrasi penuh dalam menata kembali kehidupan pribadinya.

Oleh sebab itu, pasangan ini memilih untuk mengabaikan segala tudingan demi menjaga keharmonisan rumah tangga baru mereka. Kini, dukungan dari para penggemar terus mengalir agar privasi pasangan ini tetap terjaga dengan baik.