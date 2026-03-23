Jakarta (Lampost.co) – Hari Raya Idulfitri 2026 menjadi momen yang sangat tidak terlupakan bagi desainer kondang Ivan Gunawan. Pasalnya, ia melaksanakan salat Id untuk pertama kalinya di dalam masjid hasil jerih payahnya sendiri. Bangunan megah ini berdiri kokoh di kawasan Depok sebagai wujud nyata pencapaian spiritual sang artis.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menaungi Rumah Tahfidz Ad-Durrotul Quran yang sangat bermanfaat. Saat ini, terdapat sekitar 150 santri mulai jenjang TK hingga SMA yang menimba ilmu di sana. Ivan Gunawan pun merasa sangat bersyukur karena impian lamanya untuk membangun pusat pendidikan agama akhirnya terwujud.

Selanjutnya, suasana ibadah terasa semakin hangat dengan kehadiran sahabat karibnya, Ruben Onsu, di lokasi tersebut. Ustaz Muhammad Fakhrurrazi Anshar juga turut hadir bertindak sebagai imam sekaligus khatib pada pagi hari itu. Ivan pun mengungkapkan harapan besarnya bagi masa depan anak-anak didik di yayasan miliknya tersebut.

“Saya berharap bahwa yang ada di sini semuanya insyallah adalah anak-anak yang punya prestasi, anak-anak pilihan Allah yang di sini bukan hanya sekadar tinggal, tempat penampungan, tapi mereka memang anak-anak yang ingin belajar agama Islam lebih giat lagi,” ujar Ivan.

Sementara itu, Ruben Onsu mengaku sangat takjub melihat pencapaian luar biasa yang Ivan Gunawan raih saat ini. Ia menilai pertemuan mereka pada momen Lebaran kali ini merupakan bagian dari takdir indah yang Tuhan gariskan. Kehadiran Ruben pun menambah kesan emosional dalam peresmian penggunaan masjid tersebut untuk ibadah hari raya.

Akhirnya, Lebaran kali ini menjadi simbol perjalanan spiritual yang sangat mendalam bagi pria yang akrab disapa Igun tersebut. Ia merasa bahagia karena kini bangunan tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi banyak orang di sekitarnya. Momen ini pun menutup rangkaian ibadah Ramadan Ivan dengan rasa syukur yang sangat luar biasa.