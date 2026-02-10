Jakarta (Lampost.co) – Rapper legendaris Iwa K mendadak emosi setelah seorang warganet menudingnya kembali mengonsumsi narkoba. Tuduhan serius tersebut muncul pada kolom komentar akun Instagram pribadinya baru-baru ini. Selain memfitnah, akun tersebut bahkan meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan tes urine kepada sang musisi.

Poin Penting

Iwa K menantang warganet tes urine setelah dituduh memakai narkoba.

Sang musisi siap mengikuti hukum jika terbukti positif mengonsumsi zat terlarang.

Iwa K mengancam penuduh untuk meminum air seninya jika hasil tes ternyata negatif.

Banyak musisi dan aktor ternama memberikan dukungan moral atas aksi tegas Iwa K.

Rapper senior ini berkomitmen tetap bersih sejak menyelesaikan rehabilitasi tahun 2017 lalu.

Iwa K Tantang Balik Penuduh di Media Sosial

Iwa K biasanya memilih diam saat menghadapi komentar miring dari para pembenci. Namun, kali ini ia merasa perlu memberikan tanggapan tegas karena tuduhan tersebut sudah keterlaluan. Iwa pun langsung mengunggah tangkapan layar komentar tersebut dan menantang balik sang pemilik akun.

“Biasanya kalau ada yang komen sotoy gini gua diemin. Tapi elo beruntung, @muhamadre2a, kali ini gua nanggepin elo,” tulis Iwa K melalui Instagram miliknya.

Pelantun lagu “Bebas” tersebut menyatakan kesiapan penuh untuk menjalani tes medis kapan pun. Selain itu, ia mengundang sang penuduh untuk melihat langsung proses pemeriksaan tersebut secara transparan.

“Jadi, kalo elo mau challenge gua kapan aja buat tes urine, elo tinggal sebutin aja kapan elo bisa ikutan nyaksiin yak,” lanjutnya dengan nada berani.

Konsekuensi Ekstrem bagi Sang Fitnawan

Iwa K tidak main-main dalam memberikan respons terhadap serangan di dunia maya ini. Ia secara terbuka siap menanggung segala risiko hukum jika hasil tes menunjukkan nilai positif. Sebaliknya, ia memberikan syarat yang sangat ekstrem apabila dirinya terbukti bersih dari zat terlarang.

“Kalo urine gua positif, gua akan ikut hukum yang ada di indonesia. Tapi kalo negatif, elo yang tenggak urine gua, mau?,” tegas Iwa K.

Selanjutnya, ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam mengetik pesan di media sosial. Iwa menekankan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas kata-kata yang mereka keluarkan.

“Kalau gak punya nyali, mending pikir lagi apa yang mau elo ketik. Yuk aaah, brad, jangan cuma punya nyali di belakang keyboard hp/komputer elo doang,” ujarnya.

Dukungan Rekan Artis dan Rekam Jejak

Seketika unggahan tersebut mendapatkan banjir dukungan dari kalangan musisi ternama tanah air. Nama-nama besar seperti Stevi Item, Ridho Slank, hingga aktor Chicco Jerikho terlihat memberikan semangat. Mereka mengecam tindakan warganet yang menyebarkan fitnah tanpa bukti yang jelas tersebut.

Meskipun Iwa K pernah terjerat kasus ganja pada tahun 2017, ia kini sudah sepenuhnya berubah. Ia telah menyelesaikan masa rehabilitasi dan fokus berkarya pada bidang musik serta seni peran. Oleh karena itu, tudingan baru ini sangat melukai integritasnya yang telah ia bangun kembali.