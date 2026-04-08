JAKARTA (Lampost.co) – Aktor populer asal Korea Selatan, Ji Chang Wook, segera tiba di Jakarta untuk menemui para penggemar setianya. Ia akan menghadiri acara bertajuk HappyTos Charity Night pada 9 April 2026 besok. Kegiatan ini akan berlangsung meriah di Main Atrium Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Poin Penting

Nama Acara: HappyTos Charity Night with Ji Chang Wook.

Lokasi: Main Atrium Gandaria City, Jakarta Selatan.

Waktu Pelaksanaan: Kamis, 9 April 2026.

Dokumen Wajib: Identitas diri asli dan bukti email konfirmasi dari penyelenggara.

Tujuan Acara: Kegiatan amal sekaligus temu sapa Brand Ambassador.

Penyelenggara memilih Gandaria City karena memiliki area luas untuk menampung antusiasme publik yang sangat tinggi. Sebelumnya, akun Instagram resmi HappyTos telah mengumumkan kedatangan sang aktor sejak akhir Maret lalu. Kabar tersebut langsung memicu kegembiraan besar di kalangan pencinta drama Korea Tanah Air.

“HAPPYTOS CHARITY NIGHT WITH JI CHANG WOOK IS HAPPENING SOON!!!.” tulis pihak penyelenggara dalam unggahan resminya.

Syarat Masuk dan Ketentuan Penggemar

Pihak panitia mewajibkan seluruh peserta untuk membawa kartu identitas diri yang masih berlaku. Selain itu, pengunjung harus menunjukkan bukti email resmi dari HappyTos sebagai syarat utama masuk area. Aturan tegas ini bertujuan agar proses registrasi berjalan tertib dan mencegah kendala di lokasi acara.

“Catat tanggalnya, siapin data diri dan bukti email dari Happy Tos lalu gas meluncur ke lokasi,” tulis pengumuman tersebut.

Oleh karena itu, penggemar sebaiknya menyiapkan dokumen tersebut sejak sekarang. Kedatangan pemeran drama Healer ini berkaitan erat dengan perannya sebagai Brand Ambassador. Selanjutnya, acara ini juga mengusung misi sosial melalui kegiatan amal bersama masyarakat Indonesia.

Ji Chang Wook sendiri bukanlah sosok asing bagi publik Tanah Air. Sebelumnya, ia pernah mengunjungi Indonesia pada November 2025 untuk proyek variety show. Kini, ribuan penggemar sudah tidak sabar menantikan momen pertemuan langsung dengan sang idola di Jakarta.