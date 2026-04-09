BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — MNC Pictures dan Falcon Pictures meluncurkan karya kolaborasi terbaru bertajuk sinetron Turun Ranjang. Cerita menarik ini mengadaptasi novel populer Wattpad karya Alien Moomin. Sutradara Rully Manna mengarahkan langsung produksi ini dengan iringan musik Joseph S. Djafar.

Poin Penting

Adaptasi novel populer Wattpad karya Alien Moomin.

Menampilkan Samuel Zylgwyn dan Rachquel Nesia sebagai pemeran utama.

Mengusung konflik pernikahan paksa akibat situasi darurat keluarga.

Tayang perdana pada 7 April 2026 pukul 20.30 WIB.

Sinopsis Sinetron Turun Ranjang

Albi (Samuel Zylgwyn) dan Naza (Rachquel Nesia) terjebak dalam pernikahan yang tak pernah mereka bayangkan. Keputusan itu lahir dari desakan Wira (Gunawan Sudrajat), ayah mertua Albi. Hal ini terjadi setelah Zia (Faradilla Yoshi)—istri Albi sekaligus kakak Naza—jatuh koma akibat komplikasi persalinan.

Wira meminta Albi menikahi Naza demi melindungi bayi yang baru saja lahir. Langkah tersebut memicu dilema besar sekaligus mengguncang kehidupan mereka secara mendalam. Akibatnya, Albi dan Naza harus menghadapi kenyataan baru yang sangat sulit. Mereka kini berusaha menata hubungan rumit sambil mencari arti cinta dan pengorbanan sesungguhnya.

Daftar Pemeran Sinetron Turun Ranjang

Produksi ini melibatkan sederet aktor ternama Indonesia untuk menghidupkan karakter-karakternya:

Samuel Zylgwyn sebagai Albi

Rachquel Nesia sebagai Naza

Gunawan Sudrajat sebagai Wira

Faradilla Yoshi sebagai Zia

Indra Evans sebagai Natha

Maria Mary sebagai Sandra

Kaetlyn William sebagai Dewi

Jadwal Tayang dan Cara Menonton

Sinetron Turun Ranjang menyapa pemirsa mulai tanggal 7 April 2026. Anda dapat menonton tayangan ini setiap hari pukul 20.30 WIB. Selain di televisi, pemirsa bisa mengaksesnya melalui layanan streaming Vision+.