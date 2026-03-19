Jakarta (Lampost.co) – Inara Rusli kembali menjadi pusat perhatian publik melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya. Menjelang Hari Raya Idulfitri, Inara secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Langkah berani ini bertujuan untuk meredam konflik panjang yang selama ini menghiasi media sosial.

Poin Penting

Inara Rusli meminta maaf kepada Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan keluarga besar via Instagram.

Inara memanfaatkan suasana menjelang Lebaran 2026 untuk memperbaiki hubungan dan membuka lembaran baru.

Perselisihan bermula dari laporan dugaan perzinaan dan dinamika pernikahan siri yang sempat viral.

Inara sebelumnya mencabut laporan terhadap Insanul dan bersedia menjadi istri kedua demi perdamaian.

Inara mengungkapkan penyesalan mendalam atas segala ucapan dan sikap yang mungkin telah menyakiti hati pihak terkait. Selain itu, ia juga memohon maaf kepada keluarga besar, ibu kandung, hingga guru-gurunya. Inara ingin menyelesaikan polemik ini tanpa memperpanjang drama di ranah publik.

Melalui unggahannya, Inara menuliskan pesan yang sangat menyentuh hati para pengikutnya “Maaf untuk semua lisan, sikap yang menyakiti, dan setiap perbuatan yang juga tidak berkenan di hati kalian. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf, maaf lahir dan batin,” tulisnya.

Lebih lanjut, ia berharap momen Lebaran 2026 menjadi titik balik untuk memperbaiki hubungan yang sempat retak. Inara mengajak semua pihak untuk saling melapangkan dada di hari kemenangan nanti. Ia pun menambahkan harapannya “Semoga di hari kemenangan ini, dengan saling memaafkan membuat hati kita menjadi lebih lapang dan kembali fitri,” lanjutnya.

Sebelumnya, hubungan Inara dengan Wardatina Mawa sempat memanas akibat adanya laporan dugaan perzinaan. Meskipun masalah tersebut sangat pelik, Inara kini memilih jalan damai demi ketenangan batin. Publik memberikan respons beragam terhadap aksi permintaan maaf yang sangat mendadak ini.