Jakarta (Lampost.co) – Kabar mengejutkan datang dari dunia musik global hari ini. Jennie BLACKPINK secara resmi mengumumkan kolaborasi terbaru bersama Tame Impala. Mereka akan merilis versi remix lagu “Dracula” pada Jumat, 6 Februari mendatang.

Poin Penting

Kolaborasi Perdana: Jennie BLACKPINK bekerja sama dengan band Australia, Tame Impala.

Tanggal Rilis: Remix lagu “Dracula” akan meluncur pada Jumat, 6 Februari.

Genre Baru: Proyek ini menggabungkan vokal pop dengan elemen psychedelic rock.

Agenda BLACKPINK: Kolaborasi rilis di tengah jadwal tur dunia dan persiapan album baru.

Awalnya, Kevin Parker mengunggah cuplikan teaser melalui media sosial resmi Tame Impala. Kemudian, Jennie mengonfirmasi kabar tersebut melalui platform X kepada jutaan pengikutnya. “Dracula (Remix) with Tame Impala – Out Friday,” tulis Jennie.

Eksplorasi Musik Psychedelic

Langkah ini menandai keberanian Jennie BLACKPINK dalam mengeksplorasi genre psychedelic rock. Sebelumnya, ia sukses berkolaborasi dengan rapper Amerika Serikat, Doechii, dalam lagu “ExtraL”. Sekarang, sentuhan magis Kevin Parker akan memberikan warna baru pada vokal ikonik Jennie.

Sementara itu, Jennie tetap sibuk menjalani tur dunia bertajuk DEADLINE bersama BLACKPINK. Namun, ia terus memberikan kejutan bagi para penggemar setianya melalui proyek solo global. BLACKPINK juga sedang bersiap meluncurkan mini album ketiga mereka pada 27 Februari nanti.