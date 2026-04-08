Jakarta (Lampost.co) – Member tertua BLACKPINK, Jisoo, kini menuai pujian luas berkat kepemimpinannya yang inspiratif di agensi Blissoo. Di tengah isu perlakuan tidak adil pada industri hiburan, Jisoo justru memanjakan karyawannya dengan hadiah fantastis. Ia memberikan tas desainer mewah secara pribadi kepada masing-masing staf agensi barunya tersebut.

Poin Penting

Hadiah Mewah: Memberikan tas Dior original kepada seluruh staf agensi Blissoo secara merata.

Sentuhan Pribadi: Jisoo memilih sendiri model tas yang sesuai untuk setiap karyawannya.

Budaya Kerja Positif: Menunjukkan kepemimpinan yang sehat dan jauh dari aksi abuse of power.

Apresiasi Tim: Mendapat julukan “Bos Idaman” dari staf dan juga para penggemar global.

Karier Gemilang: Tetap aktif berkarya lewat akting dan musik di bawah naungan agensinya sendiri.

Sebagai Global Ambassador Dior, Jisoo memilih sendiri koleksi tas terbaik untuk tim yang mendukung kariernya. Para staf kemudian membagikan momen bahagia tersebut melalui akun media sosial mereka. Foto-foto yang beredar memperlihatkan jajaran tas mewah disertai pesan penuh haru untuk sang CEO.

“Aku mencintaimu, CEO,” tulis salah satu staf dalam unggahannya. Selain itu, kalimat syukur seperti “Jisoo adalah yang terbaik” dan “Terima kasih, Bos” turut menghiasi lini masa.

Kontras dengan Kontroversi Industri Hiburan

Langkah nyata pelantun lagu “Flower” ini memberikan warna baru dalam manajemen artis di Korea Selatan. Tindakannya terlihat sangat kontras dengan berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan yang kerap menimpa staf manajemen. Oleh karena itu, publik kini menjuluki Jisoo sebagai sosok bos idaman yang sangat menghargai kerja keras tim.

Jisoo memulai debut gemilangnya bersama BLACKPINK pada tahun 2016 sebelum akhirnya merambah ke dunia solo. Selanjutnya, ia terus melebarkan sayap ke bidang seni peran dengan membintangi drama populer seperti Snowdrop. Baru-baru ini, ia juga terlibat dalam proyek serial Netflix berjudul Boyfriend on Demand. Kesuksesannya di dunia bisnis melalui Blissoo semakin memperkuat citranya sebagai bintang global yang peduli pada kesejahteraan staf.