Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar segar datang untuk pecinta film aksi. Trailer perdana film The Furious akhirnya dirilis ke publik. Cuplikan itu langsung menarik perhatian karena menghadirkan aksi intens sejak detik pertama. Film itu juga menandai kolaborasi lintas negara yang ambisius di industri perfilman Asia.

Nama Joe Taslim kembali mencuri perhatian lewat perannya di film ini. Ia beradu akting dengan Xie Miao, aktor laga yang dikenal lewat kemampuan wushu.

Kombinasi keduanya menghadirkan pertarungan cepat, keras, dan penuh teknik. Trailer menunjukkan adegan perkelahian yang terasa realistis dan tanpa kompromi.

Sutradara Maestro Koreografi Aksi Dunia

Film itu garapan Kenji Tanigaki. Namanya terkenal luas dalam proyek seperti Rurouni Kenshin dan Sakamoto Days.

Ia menghadirkan gaya koreografi yang cepat, presisi, dan sangat detail. Hasilnya terlihat jelas dalam setiap adegan pertarungan di trailer.

Sinopsis The Furious

Cerita The Furious berfokus pada seorang ayah yang Xie Miao perankan. Ia kembali ke dunia kriminal demi menyelamatkan putrinya yang hilang.

Sementara itu, Joe Taslim memerankan seorang jurnalis yang membantu pencarian tersebut. Latar cerita membawa penonton ke dunia kriminal Asia yang gelap dan penuh konflik. Aksi kejar-kejaran dan pertarungan brutal menjadi elemen utama sepanjang film.

Produksi Skala Besar dengan Ambisi Global

Film itu bersama produser Bill Kong. Ia terkenal lewat proyek besar seperti Crouching Tiger, Hidden Dragon.

Kehadiran talenta dari Indonesia, Tiongkok, dan Jepang menunjukkan ambisi besar film itu. The Furious menargetkan pasar global dengan kualitas produksi kelas dunia.

Tayang Perdana di Festival Internasional

Sebelum rilis luas, film itu mencuri perhatian di Toronto Film Festival 2025. The Furious tampil di segmen Midnight Madness yang menampilkan film berenergi tinggi. Respons awal penonton cukup positif, terutama pada adegan aksi yang intens.

Sementara di bioskop, Film The Furious rencananya mulai tayang pada 29 Mei 2026. Hype yang terus meningkat, film itu berpotensi menjadi salah satu film aksi terbesar tahun ini.

Kolaborasi aktor papan atas dan tim produksi berpengalaman memberi nilai lebih bagi film itu. Jika eksekusi cerita sekuat aksinya, The Furious bisa menjadi tonggak baru film laga Asia. Para penggemar aksi kini menantikan apakah film itu mampu memenuhi ekspektasi tinggi tersebut.