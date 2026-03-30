Jakarta (Lampost.co) – Studio MAPPA secara resmi mengonfirmasi kelanjutan anime Jujutsu Kaisen Season 4. Kabar gembira ini muncul tepat setelah musim ketiga berakhir pada 26 Maret. Melalui akun Instagram @jujutsukaisen, pihak produksi membagikan poster bertajuk “The Culling Game Part 2”.

Poin Penting

Studio MAPPA resmi mengumumkan produksi Jujutsu Kaisen Season 4.

Poster resmi “The Culling Game Part 2” telah rilis di media sosial.

Musim keempat diprediksi akan mulai menyapa penggemar pada tahun 2027.

Alur cerita fokus pada upaya Yuji Cs menghentikan eksperimen maut Kenjaku.

Kelanjutan Pertarungan Itadori Yuji

TOHO Animation dan MAPPA memastikan bahwa musim keempat sudah masuk tahap pengerjaan. Penggemar sangat menantikan kelanjutan aksi Itadori Yuji dan kawan-kawan.

Baca juga : Rekomendasi Anime Netflix Maret 2026: Beastars dan JoJo Siap Tayang!

Pihak resmi anime tersebut memberikan pernyataan melalui media sosial mereka:

“Terima kasih telah menonton episode terakhir musim ketiga Jujutsu Kaisen! The Culling Game berlanjut. Cerita berlanjut ke musim keempat, The Culling Game Bagian 2. Nantikan kabar selanjutnya,” tulis pernyataan resmi anime itu.

Meskipun jadwal tayang belum pasti, banyak pihak memprediksi rilis pada tahun 2027. Saat ini MAPPA juga sedang menggarap proyek besar lain seperti Hell’s Paradise. Selain itu, mereka tengah menyibukkan diri dengan Dorohedoro dan Ranma 1/2.

Kejayaan Yuta Okkotsu di Musim Ketiga

Musim ketiga ditutup dengan aksi memukau dari penyihir kelas spesial, Yuta Okkotsu. Ia berhasil mengalahkan dua lawan tangguh sekaligus dalam turnamen maut tersebut. Yuta menumbangkan Takako Uro dan Ryu Ishigori dengan kekuatan energinya yang luar biasa.

Sebenarnya, Culling Game merupakan eksperimen jahat yang dirancang oleh karakter antagonis, Kenjaku. Ia menggunakan tubuh Suguru Geto untuk memaksa para penyihir bertarung demi poin. Oleh karena itu, Yuji, Megumi, dan Maki harus berjuang keras menghancurkan rencana licik tersebut.

Masa Depan Waralaba Jujutsu Kaisen

Walaupun versi manga sudah tamat, perjalanan anime ini diprediksi masih sangat panjang. Musim keempat kemungkinan besar bukan menjadi akhir dari kisah epik ini. Studio mungkin akan menyiapkan musim kelima atau film layar lebar sebagai penutup cerita.

Menariknya, Gege Akutami baru saja meluncurkan seri sekuel berjudul Jujutsu Kaisen: Modulo. Cerita ini mengambil latar waktu beberapa tahun setelah kisah orisinal berakhir. Komik terbaru ini memperkenalkan protagonis baru yang memiliki hubungan darah dengan Yuji Itadori.