Jakarta (Lampost.co) – Penantian panjang para penggemar karya J.K. Rowling akhirnya menemui titik terang yang sangat menggembirakan. Platform streaming Max (dahulu HBO Max) resmi mengonfirmasi proyek ambisius serial televisi Harry Potter terbaru. Langkah besar ini menjanjikan pengalaman menonton yang jauh lebih mendalam daripada versi layar lebar sebelumnya.

Poin Penting

HBO Max (Max) resmi memproduksi serial Harry Potter dengan komitmen adaptasi buku yang setia.

Proyek serial televisi ini direncanakan akan tayang selama satu dekade atau sepuluh tahun.

Setiap musim serial akan fokus mengadaptasi satu buku dari total tujuh novel asli J.K. Rowling.

Aktor Dominic McLaughlin memerankan Harry Potter, sementara Nick Frost berperan sebagai Hagrid.

Musim pertama yang berisi delapan episode dijadwalkan tayang perdana pada momen Natal tahun 2026.

Adaptasi Setia dari Novel Aslinya

Pihak HBO berkomitmen untuk menyajikan adaptasi yang sangat setia terhadap ketujuh buku asli Harry Potter. Berbeda dengan film bioskop, format serial ini memungkinkan setiap detail kecil muncul secara utuh dan sempurna. Bahkan, setiap musim serial akan fokus membahas satu buku secara mendalam kepada para penonton setianya.

Rencana besar ini akan berlangsung selama satu dekade penuh demi memberikan ruang tumbuh bagi karakter. Oleh karena itu, penggemar dapat mengeksplorasi subplot dan karakter sampingan yang sebelumnya sempat terlewatkan dalam film.

Jajaran Pemeran Segar untuk Generasi Baru

Max telah mengonfirmasi penggunaan jajaran pemeran yang sepenuhnya baru untuk merepresentasikan generasi penyihir masa kini. Meskipun terasa emosional, langkah ini dinilai perlu guna memberikan napas baru bagi waralaba legendaris tersebut. Aktor cilik Dominic McLaughlin terpilih memerankan karakter ikonik Harry Potter dalam versi serial televisi ini.

Selain itu, aktor Nick Frost akan memerankan sosok Hagrid yang sangat berjasa mengungkap identitas asli Harry. Trailer perdana juga memberikan bocoran hangat mengenai awal persahabatan Harry dengan Ron (Alastair Stout) serta Hermione (Arabella Stanton).

Sebagai pembuka, musim pertama serial ini akan menyapa penggemar tepat pada momen Natal tahun ini. Musim perdana tersebut terdiri atas delapan episode yang mengadaptasi alur cerita buku pertama, The Philosopher’s Stone.