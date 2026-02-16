JAKARTA – (Lampost.co) – Aktor tampan Maxime Bouttier memberikan kejutan luar biasa untuk sang istri, Luna Maya, pada Hari Valentine 2026. Ia menghadiahkan sebuah mobil mewah BMW i7 xDrive 60 berwarna hitam yang sangat elegan. Kendaraan listrik canggih ini kabarnya memiliki nilai fantastis antara Rp3,4 miliar hingga Rp3,6 miliar.

Poin Penting

Kado Mewah: Luna Maya menerima mobil listrik BMW i7 seharga Rp3,4 miliar sebagai hadiah Valentine.

Momen Perdana: Hadiah ini merupakan kejutan Valentine pertama mereka setelah resmi menikah pada Mei 2025.

Rencana Matang: Maxime Bouttier bekerja sama dengan pihak dealer selama beberapa pekan untuk menyiapkan kejutan ini.

Reaksi Haru: Luna Maya merasa sangat bahagia karena mobil tersebut merupakan kendaraan yang selama ini ia idamkan.

Kejutan Romantis Setelah Olahraga

Maxime merancang rencana matang untuk membahagiakan istrinya yang baru ia nikahi pada Mei lalu tersebut. Awalnya, Luna Maya sedang sibuk menjalani sesi olahraga rutin bersama para sahabatnya. Maxime pun merekam persiapan kejutan tersebut melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya.

Baca juga : Habibie & Ainun: Kisah Cinta Sejati yang Cocok Ditonton Saat Valentine

“Hari ini Valentine’s Day, aku mau kasih surprise buat istriku, Luna Maya, dan dia belum ada di sini karena lagi nge-gym. Semoga surprise ini bikin dia happy ya,” tutur Maxime.

Detik-Detik Penyerahan Hadiah

Setelah selesai berolahraga, asisten pribadi kemudian mengajak Luna menuju lokasi makan siang yang telah disepakati. Luna sangat terperanjat ketika melihat Maxime sudah berdiri menunggu di lokasi tersebut. Maxime langsung membuka pintu mobil mewah itu sambil menyodorkan sebuket bunga mawar merah.

“Surprise,” ucap Maxime dengan senyum lebar.

Luna Maya tampak terpaku melihat kendaraan impiannya kini berada tepat di depan mata. Ia mengaku tidak menyangka akan mendapatkan kado seistimewa itu pada perayaan Valentine perdana mereka sebagai suami-istri.

“Kok kamu tahu aku pengen mobil ini? Ini beneran dari kamu? Thank you so much, suamiku,” seru Luna.

Sambil bercanda, Luna memuji sisi romantis sang suami yang selama ini jarang tersorot publik. Ia merasa sangat bersyukur atas perhatian besar yang Maxime berikan kepadanya.

“Seromantis apa dia? seromantis ini,” canda Luna Maya.

Maxime ternyata sudah menyiapkan kerja sama dengan dealer resmi BMW sejak beberapa pekan sebelumnya. Kejutan ini sukses menutup perayaan hari kasih sayang mereka dengan penuh kebahagiaan.