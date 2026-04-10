JAKARTA (Lampost.co) — Insanul Fahmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Ia tiba di lokasi sekitar pukul 11.08 WIB bersama tim kuasa hukumnya.

Poin Penting

Insanul Fahmi mendatangi Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan perzinaan.

Laporan ini didasari oleh temuan rekaman CCTV oleh istri sah, Wardatina Mawa.

Insanul mengklaim telah menikah siri dengan Inara Rusli tanpa izin istri pertama.

Kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan dan menunggu pemeriksaan Inara Rusli.

Kehadiran Insanul Fahmi di Unit PPA

Mengenakan kemeja biru dongker, Insanul berjalan tenang menuju unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Namun, ia tidak memberikan banyak pernyataan kepada awak media yang menunggu.

Baca juga : Siap Sidang Cerai, Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa Bertemu di PA Medan

Suami Wardatina Mawa tersebut hanya melontarkan kalimat singkat sebelum memasuki ruang penyidik. Ia memohon doa agar proses pemeriksaan ini membuahkan hasil yang maksimal. “Terbaik aja, doain,” kata Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya, Jumat, 10 April 2026.

Duduk Perkara Laporan Perzinaan

Agenda hari ini merupakan bagian penting dari rangkaian penyelidikan atas laporan tindak pidana perzinaan. Masalah ini bermula saat Wardatina Mawa melaporkan hubungan gelap antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli.

Wardatina kabarnya menemukan bukti kuat berupa rekaman CCTV dari kediaman Inara Rusli. Oleh karena itu, perseteruan ini semakin memanas setelah Insanul mengaku telah menikah siri dengan Inara.

Babak Baru Tahap Penyidikan

Meskipun demikian, Inara Rusli juga melaporkan dugaan akses ilegal terkait penyebaran rekaman CCTV pribadinya. Saat ini, laporan perzinaan di Polda Metro Jaya telah resmi naik ke tahap penyidikan. Selanjutnya, pihak kepolisian masih menanti kehadiran Inara Rusli untuk memberikan keterangan tambahan dalam waktu dekat.