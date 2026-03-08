Jakarta (Lampost.co) – Industri hiburan Tanah Air masih merasakan duka mendalam atas kepergian penyanyi Vidi Aldiano. Aktor Ringgo Agus Rahman menjadi salah satu rekan yang segera melayat ke rumah duka. Ia datang untuk memberikan penghormatan terakhir sekaligus dukungan bagi keluarga besar.

Poin Penting

Ringgo Agus Rahman melayat ke rumah duka di Cipete pada Sabtu malam.

Sheila Dara Aisha terlihat sangat tegar dan sabar menghadapi kepergian suaminya.

Ringgo mendoakan agar seluruh keluarga besar diberikan keikhlasan yang luar biasa.

Pertemuan terakhir Ringgo dan Vidi terjadi saat perhelatan FFI 2025.

Vidi Aldiano meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker ginjal selama tujuh tahun.

Ringgo bertemu langsung dengan istri mendiang, Sheila Dara Aisha, di kawasan Cipete. Menurut pengamatannya, Sheila menunjukkan ketabahan yang luar biasa di tengah suasana berkabung. Ringgo menilai sang aktris sangat tegar menghadapi kenyataan pahit ini.

“Sheila terlihat sangat sabar sekali. Tabah banget gitu, tabah banget,” kata Ringgo Agus Rahman di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu, 7 Maret 2026.

Meskipun merasa kehilangan, Ringgo mengaku sulit merangkai kata-kata untuk melepas pelantun “Status Palsu” tersebut. Namun, ia terus memanjatkan doa terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan. Ia berharap istri dan orang tua Vidi mendapatkan kekuatan batin yang besar.

“Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, ya diberikan keikhlasan yang luar biasa,” ungkapnya.

Selain itu, Ringgo sempat mengenang momen pertemuan terakhirnya dengan almarhum Vidi. Momen berharga tersebut terjadi pada ajang bergengsi Festival Film Indonesia (FFI) tahun 2025 lalu. Saat itu, mereka masih sempat berbincang hangat meskipun dalam waktu yang cukup singkat.

“Saya ketemu terakhir pas acara FFI ya. Waktu nyamperin Sheila, ya kita sempat buat ngobrol. Itu aja sih,” tutur Ringgo.

Vidi Aldiano sendiri mengembuskan napas terakhirnya pada Sabtu sore, 7 Maret 2026. Sang musisi telah berjuang sangat keras melawan kanker ginjal sejak tahun 2019. Kini, perjuangan fisik Vidi telah usai dan ia meninggalkan kenangan manis bagi para sahabat.