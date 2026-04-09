JAKARTA (Lampost.co) — Maestro musik Indonesia, Erros Djarot, siap menggelar konser megah bertajuk Badai Pasti Berlalu Live in Concert. Pertunjukan istimewa ini menandai perjalanan panjang sang legenda selama 52 tahun berkarya di industri musik. Acara akan berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta, pada 25 April 2026 mendatang.

Poin Penting

Perayaan 52 tahun perjalanan karier musik Erros Djarot.

Menampilkan musisi besar seperti Once Mekel, Titi DJ, hingga Ardhito Pramono.

Aransemen ulang lagu-lagu legendaris oleh Demas Narawangsa dan Yankjay.

Konser berlangsung di Balai Sarbini Jakarta pada 25 April 2026.

Kolaborasi Musisi Lintas Generasi

Konser besutan Kolam Ikan Creative Communication ini menghadirkan deretan penyanyi papan atas Indonesia. Once Mekel, Titi DJ, dan Vina Panduwinata dipastikan akan memeriahkan panggung tersebut. Selain itu, Rio Febrian, Ardhito Pramono, serta Dirly Dave turut memperkuat jajaran kolaborator utama.

Demas Narawangsa dan Yankjay mendapatkan kepercayaan untuk melakukan aransemen ulang karya-karya legendaris Erros. Mereka akan menyuntikkan warna baru yang segar pada lagu seperti Semusim dan Pelangi. Namun, keduanya tetap berkomitmen menjaga ruh orisinal dari mahakarya tersebut.

Bukan Sekadar Konser Nostalgia

Iwan Kurniawan selaku Project Director menegaskan bahwa konser ini mengusung makna yang sangat dalam. Ia ingin pesan dalam lagu-lagu Erros Djarot tersampaikan dengan baik kepada audiens.

“Ini bukan sekadar konser nostalgia, tetapi momentum untuk menghidupkan kembali karya yang memiliki kedalaman emosi dan relevansi lintas generasi,” ujar Iwan Kurniawan dalam siaran persnya.

Pihak penyelenggara merancang pertunjukan ini agar mampu menyentuh sisi emosional setiap penonton yang hadir. Selanjutnya, mereka ingin generasi muda mengenal lebih dekat nilai filosofis dari karya sang maestro.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya didengar, tetapi juga dirasakan menghidupkan kembali memori sekaligus memperkenalkan makna karya ini kepada generasi kekinian,” tutup mereka.

Informasi Jadwal dan Harga Tiket

Pertunjukan spektakuler ini akan memulai aksi panggungnya tepat pada pukul 19.00 WIB. Bagi penikmat musik, tiket resmi kini tersedia melalui situs www.motikdong.com dengan berbagai pilihan kategori.

Harga tiket mulai dari kelas Silver seharga Rp 500.000 hingga Gold senilai Rp 750.000. Sementara itu, kategori VIP, Platinum, dan Bronze sudah habis terjual karena antusiasme tinggi penggemar. Segera amankan tiket Anda untuk menyaksikan momen sejarah musik Indonesia ini.