Bandar Lampung (Lampost.co)—-Komunitas Motor Listrik Indonesia (KOSMIK) Lampung kembali menggelar kegiatan silaturahmi dan touring rutin ke sejumlah destinasi di Provinsi Lampung.

Kali ini, KOSMIK Lampung menjajal jalur menantang namun tetap santai menuju Tanjakan Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, pada Sabtu, 7 Februari 2026.

Touring mulai dari titik kumpul PLN ULP Way Halim dan berakhir di kawasan Tanjakan Sedayu. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang edukasi kepada masyarakat bahwa motor listrik dengan spesifikasi tertentu mampu digunakan untuk perjalanan jauh dan medan menanjak, tanpa hambatan berarti.

Baca juga: KOSMIK Lampung Gelar SUNMORI ke Metro, Pererat Silaturahmi dan Edukasi Motor Listrik

Selama ini, masih banyak persepsi keliru di masyarakat akibat beredarnya motor listrik yang sejatinya hanya berkemampuan seperti sepeda listrik. Kondisi tersebut dinilai memberi dampak negatif terhadap citra dan perkembangan motor listrik yang sebenarnya.

Perjalanan KOSMIK Lampung kali ini menempuh jarak sekitar 116 kilometer sekali jalan atau 232 kilometer pulang-pergi. Rombongan melakukan istirahat sekaligus pengisian daya di dua titik, yakni PLN ULP Talang Padang dan Kota Agung.

Kegiatan ini juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, khususnya dalam penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di jalur strategis seperti Jalan Lintas Sumatera maupun kawasan publik lainnya.

KOSMIK Lampung menyampaikan apresiasi kepada PLN UID Lampung beserta jajaran, khususnya Bapak Fajar, yang selama ini konsisten mendukung berbagai kegiatan komunitas demi mendorong ekosistem kendaraan listrik di Lampung.

Setibanya di Warung Bu Narti, Semaka, para peserta beristirahat dan makan siang sambil mengisi daya motor masing-masing sebelum menjajal Tanjakan Sedayu yang sempat viral. Hasilnya, motor listrik dengan spesifikasi BLDC minimal 2.000 watt, controller minimal EM100, dan baterai lithium minimal 20 kW terbukti cukup andal untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.

Seluruh motor listrik, baik pabrikan maupun hasil konversi, berhasil menaklukkan Tanjakan Sedayu tanpa kendala berarti, meski cuaca kurang bersahabat sejak sore hingga malam hari.

“Alhamdulillah, hingga kegiatan selesai, seluruh sembilan unit motor listrik beserta pengendaranya dapat kembali ke rumah dengan aman dan selamat,” ujar Kiyay Andrie PI Ketua KOSMIK Lampung.

KOSMIK Lampung pun mengajak masyarakat untuk menantikan agenda touring dan edukasi selanjutnya sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi motor listrik di Provinsi Lampung.