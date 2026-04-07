Jakarta (Lampost.co) – Penyanyi muda Asila Maisa akhirnya memecah keheningan terkait isu miring yang menerpa dirinya selama ini. Putri tunggal presenter Ramzi tersebut memberikan klarifikasi melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya. Pasalnya, netizen terus menyebarkan tuduhan tak berdasar bahwa Asila merupakan seorang perebut laki orang atau pelakor.

Poin Penting

Klarifikasi Terbuka: Asila Maisa memberikan pernyataan resmi melalui Instagram pada 4 April 2026.

Isi Fitnah: Netizen menuduh Asila sebagai pelakor selama bertahun-tahun tanpa menunjukkan bukti yang valid.

Alasan Bicara: Asila akhirnya bersuara karena komentar jahat mulai menyerang akun media sosial anggota keluarganya.

Bantahan Keras: Ia secara tegas menyatakan bahwa tuduhan sebagai pelakor adalah fitnah yang sama sekali tidak benar.

Fitnah kejam ini sebenarnya telah beredar luas selama bertahun-tahun di berbagai platform media sosial. Meskipun tanpa bukti jelas, oknum tidak bertanggung jawab terus memunculkan kembali isu sensitif tersebut. Oleh karena itu, Asila merasa perlu meluruskan keadaan demi menjaga nama baik keluarga besarnya.

“Sudah bertahun tahun ketikan kalian masih saja terus menyebar fitnah yang tidak berdasar, selama ini saya tidak pernah membuka suara secara tertulis maupun verbal secara jelas mengenai hal tersebut,” tulis Asila.

Lindungi Keluarga dari Komentar Jahat

Selanjutnya, Asila menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu memusingkan komentar jahat yang menyerang akun pribadinya secara langsung. Namun, ia merasa sangat terluka ketika netizen mulai menyeret nama orang tua serta kakeknya. Maka dari itu, ia meminta publik untuk berhenti meneror akun media sosial milik keluarganya.

“Kalau kalian mau mengisi kolom komentar saya dan dm saya dengan kata kata jahat kalian itu, tidak apa apa, tapi yang saya minta di sini adalah, jangan menulis hal hal tersebut di lapak orang tua saya ataupun akun keluarga saya yang lain. cukup di lapak saya saja,” lanjutnya.

Dalam pernyataan tertulis tersebut, Asila membantah keras semua tuduhan negatif yang selama ini dialamatkan kepadanya. Ia pun secara berani menegaskan jati dirinya demi mengakhiri spekulasi liar yang berkembang di masyarakat.

“Saya bukan pelakor, saya bukan lon**,” tegasnya.

Dukungan dari Rekan Selebriti

Unggahan emosional tersebut kemudian memicu gelombang dukungan besar dari para penggemar dan juga rekan sesama artis. Nama-nama besar seperti Ivan Gunawan, Lesti Kejora, hingga Gilang Dirga terlihat memberikan semangat di kolom komentar. Selain itu, kedua orang tuanya pun memberikan pembelaan penuh atas ketegaran sang anak dalam menghadapi cobaan ini.