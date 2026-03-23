Jakarta (Lampost.co) – Hari Raya Idulfitri 2026 membawa suasana duka yang mendalam bagi artis cantik Sheila Dara. Pasalnya, ini merupakan momen Lebaran pertama bagi Sheila tanpa kehadiran suami tercinta, Vidi Aldiano. Vidi diketahui telah berpulang pada 7 Maret 2026 setelah berjuang keras melawan penyakit kanker ginjal.

Poin Penting

Lebaran Tanpa Suami: Sheila Dara merayakan Idulfitri 2026 pertama kalinya tanpa kehadiran almarhum Vidi Aldiano.

Kondisi Emosional: Sheila Dara terlihat lebih tertutup dan membatasi interaksi dengan dunia luar selama masa berduka.

Tradisi Terhenti: Keluarga Harry Kiss tidak mengusung tema foto unik seperti tahun-tahun sebelumnya karena suasana duka.

Riwayat Penyakit: Vidi Aldiano wafat pada 7 Maret 2026 setelah berjuang melawan kanker ginjal selama tujuh tahun.

Selanjutnya, pihak keluarga mengungkapkan bahwa kondisi emosional Sheila mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss, menyebut menantunya kini cenderung lebih tertutup kepada orang lain. Sheila tampaknya masih membutuhkan ruang pribadi yang luas untuk memproses rasa kehilangan tersebut.

“Dia enggak pernah mau diganggu,” ujar Harry di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. “Mungkin masih dalam mode mute,” lanjutnya.

Selain itu, suasana sepi juga sangat terasa di lingkungan keluarga besar mereka saat hari kemenangan tiba. Biasanya, keluarga Vidi selalu memiliki tradisi foto Lebaran dengan tema unik dan kreatif setiap tahun. Namun, tahun ini tradisi tersebut terhenti karena keluarga masih dalam suasana berkabung yang sangat kental.

“Enggak ada (tema foto lebaran), belum ada ide,” kata Harry mengenang konsep unik di masa lalu.

Sebelumnya, Vidi Aldiano meninggal dunia pada usia 35 tahun setelah berjuang melawan kanker sejak tahun 2019. Kepergian sang musisi berbakat ini meninggalkan lubang besar bagi industri musik serta keluarga yang ia tinggalkan. Padahal, ia hampir merayakan ulang tahunnya yang ke-36 hanya dalam hitungan beberapa minggu saja.

Kini, momen yang biasanya penuh tawa berubah menjadi keheningan yang sangat menyentuh hati bagi keluarga. Meskipun demikian, keluarga besar tetap berharap agar Sheila Dara perlahan-lahan dapat bangkit kembali. Mereka terus memberikan dukungan moral agar Sheila menemukan kekuatan baru di tengah masa sulit ini.