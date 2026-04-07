Jakarta (Lampost.co) – Aktor ternama Korea Selatan, Lee Seung Gi, secara resmi mengakhiri kerja sama dengan Big Planet Made Entertainment. Kuasa hukumnya, Yoon Yong Seok, mengonfirmasi kabar mengejutkan ini pada Selasa, 7 April 2026. Keputusan besar tersebut muncul karena adanya dugaan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pihak agensi.

Poin Penting

Status Kontrak: Kerja sama Lee Seung Gi dan Big Planet Made resmi berakhir per April 2026.

Alasan Utama: Adanya pelanggaran kontrak serta penolakan transparansi laporan keuangan oleh agensi.

Krisis Internal: Laporan menyebutkan adanya penundaan pembayaran gaji staf sejak akhir tahun 2025.

Tanggung Jawab: Sang aktor berkomitmen menyelesaikan semua jadwal kegiatan yang sudah disepakati sebelumnya.

Awalnya, Lee Seung Gi telah mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sejak akhir Maret lalu. Namun, proses tersebut baru mencapai kesepakatan final dan resmi berakhir pada awal April ini.

“Lee Seung Gi mengakhiri kerjasama karena agensi itu melakukan pelanggaran kontrak. Permintaan pemutusan kontrak dibuat sang aktor pada akhir Maret dan saat ini kontrak eksklusif telah resmi berakhir,” ujar Yoon.

Masalah Transparansi dan Kondisi Internal Agensi

Pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa kondisi internal agensi saat ini sedang tidak stabil. Selain itu, banyak staf produksi dan vendor eksternal belum menerima pembayaran sejak November 2025. Masalah keuangan yang berlarut-larut ini menjadi alasan kuat bagi sang aktor untuk segera hengkang.

Sebelum mengambil langkah hukum, Lee Seung Gi sebenarnya telah meminta transparansi mengenai dokumen pembayaran. Namun, pihak agensi justru menolak permintaan tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas kepada sang aktor.

“Lee Seung Gi kemudian meminta agensi untuk membuka detail dokumen kontrak untuk memastikan transparansi dalam pembayaran. Namun permintaan tersebut ditolak tanpa alasan jelas,” lanjutnya.

Komitmen Profesional dan Eksodus Artis Lain

Meskipun sudah tidak bergabung dengan agensi, Lee Seung Gi tetap akan menyelesaikan seluruh jadwal pekerjaannya. Ia ingin menunjukkan tanggung jawab profesional kepada para penggemar setianya dan seluruh kru produksi. Oleh sebab itu, semua proyek yang sedang berjalan dipastikan tidak akan mengalami gangguan sama sekali.

“Lee Seung Gi juga memastikan akan tetap melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan tanpa gangguan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sang aktor agar tidak mengecewakan penggemar dan para staf yang bekerja keras di lokasi,” tutup Yoon.

Menariknya, fenomena ini tidak hanya menimpa Lee Seung Gi seorang. Beberapa artis besar seperti VIVIZ, Lee Mujin, hingga anggota THE BOYZ juga kabarnya tengah mengupayakan langkah serupa. Mereka semua berusaha mengakhiri kontrak eksklusif dengan agensi yang sama akibat permasalahan internal tersebut.