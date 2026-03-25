Jakarta (Lampost.co) – Nama Azizah Salsha atau Zize kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Hal ini bermula saat momen libur Lebaran 2026 yang ia habiskan bersama keluarga besarnya. Unggahan Instagram Story Andre Rosiade pada 23 Maret 2026 mengawali perhatian publik tersebut secara luas.

Poin Penting

Lokasi Liburan: Keluarga Azizah Salsha menikmati waktu santai di Labuan Bajo, NTT.

Kehadiran Nadif: Nadif Zahiruddin tertangkap kamera ikut serta dalam agenda liburan keluarga besar.

Interaksi Cair: Nadif terlihat akrab mengobrol dengan adik-adik Zize dan Andre Rosiade.

Belum Ada Klarifikasi: Kedua belah pihak masih bungkam mengenai status hubungan mereka sebenarnya.

Momen Hangat di Atas Kapal

Keluarga besar ini memilih Labuan Bajo sebagai destinasi wisata utama untuk menikmati suasana laut yang indah. Namun, netizen justru salah fokus pada kehadiran sosok Nadif Zahiruddin dalam rombongan tersebut. Nadif tampak sangat akrab saat mengikuti seluruh rangkaian aktivitas liburan di atas kapal pinisi.

Apalagi, Nadif beberapa kali terlihat duduk sangat dekat dengan Zize saat momen makan siang bersama. Ia juga tampak asyik mengobrol santai dengan adik-adik Zize dalam suasana yang sangat cair. Oleh karena itu, banyak warganet menilai bahwa Nadif bukan lagi sosok asing bagi keluarga mereka.

Akrab dengan Andre Rosiade

Kedekatan Nadif semakin terlihat nyata melalui foto bersama yang beredar di media sosial. Ia bahkan sempat berfoto dengan Andre Rosiade dalam pose yang sangat akrab dan penuh kehangatan. Kehadirannya yang cukup intens dalam berbagai kegiatan keluarga ini pun memperkuat asumsi publik.

Meskipun demikian, Zize hanya membagikan cuplikan liburan melalui akun pribadinya dengan caption yang sangat santai. Ia lebih memilih menggambarkan suasana kebersamaan keluarga tanpa memberikan penjelasan detail mengenai tamu spesialnya. Akibatnya, kolom komentar media sosial mereka terus penuh dengan pertanyaan dari para penggemar.

Status Hubungan Masih Misteri

Hingga saat ini, baik Azizah Salsha maupun Nadif Zahiruddin belum memberikan pernyataan resmi terkait hubungan mereka. Semua kabar yang beredar di tengah masyarakat saat ini masih bersifat spekulasi netizen semata. Namun, publik tetap antusias mengikuti setiap momen kebersamaan mereka selama berada di Labuan Bajo.