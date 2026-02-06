Jakarta (Lampost.co) – Lisa BLACKPINK kembali mengguncang industri hiburan melalui proyek film terbaru Netflix. Platform streaming raksasa ini secara resmi mengumumkan keterlibatan Lisa dalam film bergenre komedi romantis. Menariknya, cerita film tersebut mengambil inspirasi dari karya legendaris berjudul Notting Hill.

Poin Penting

Proyek Baru: Lisa BLACKPINK membintangi film komedi romantis (romcom) orisinal Netflix.

Inspirasi: Cerita film mengadopsi konsep film klasik Notting Hill.

Penulis: Naskah ditulis oleh Katie Silberman (Set It Up, Booksmart).

Karier Akting: Lisa sebelumnya terlibat di The White Lotus dan Extraction: Tygo.

Musik: BLACKPINK akan merilis album Deadline pada akhir Februari 2026.

Proyek besar ini menandai kolaborasi kedua antara Lisa dan Netflix setelah film Extraction: Tygo. Selain itu, Lisa akan bekerja sama dengan penulis naskah ternama, Katie Silberman. Sebelumnya, Katie telah sukses menggarap film populer seperti Set It Up dan Booksmart.

Eksplorasi Peran dan Alur Cerita

Jika mengikuti alur Notting Hill, maka Lisa mungkin memerankan seorang bintang besar. Namun, publik berspekulasi bahwa ia bisa saja memerankan warga biasa yang mencintai aktor papan atas. Meskipun demikian, Netflix menjanjikan nuansa segar dalam era komedi romantis sang bintang.

Melalui akun resminya, Netflix menuliskan, “LALISA ROM-COM ERA! LISA will star in a new ‘Notting Hill-inspired’ romantic comedy feature for Netflix written by Katie Silberman!” Pernyataan tersebut langsung memicu antusiasme luar biasa dari para penggemar di media sosial.

Jejak Karier Akting yang Gemilang

Sebelumnya, Lisa memulai debut aktingnya sebagai Mook dalam serial The White Lotus musim ketiga. Selanjutnya, ia juga bergabung dalam jajaran pemain film laga Extraction: Tygo. Dalam film tersebut, ia beradu akting dengan aktor Ma Dong-seok dan Lee Jin-uk.

Proyek Extraction: Tygo bahkan sempat menarik perhatian besar karena menjalani syuting di Indonesia. Beberapa lokasi syuting meliputi wilayah Bandung Barat, Jakarta, hingga Tangerang. Kini, Lisa semakin memperkuat posisinya sebagai aktris global yang sangat berbakat.

Comeback BLACKPINK Lewat Album Deadline

Selain sibuk berakting, Lisa tetap fokus pada karier musiknya bersama grup BLACKPINK. Mereka akan segera merilis album baru bertajuk Deadline pada 27 Februari 2026 mendatang. Album ini berisi lima lagu baru, termasuk lagu utama yang berjudul “GO”.

Rilisan ini menjadi penanda kembalinya BLACKPINK setelah vakum hampir empat tahun lamanya. Sebelumnya, mereka juga telah sukses menggelar konser megah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini, para penggemar sangat menantikan aksi memukau Lisa, baik di layar kaca maupun panggung musik.