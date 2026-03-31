Jakarta (Lampost.co) – Lisa BLACKPINK kembali mengukir prestasi gemilang di panggung internasional secara luar biasa. Personel grup fenomenal ini resmi mengumumkan konser residensi perdananya bertajuk Viva La Lisa di Las Vegas, Nevada. Agensi LLOUD menyampaikan kabar gembira ini secara langsung melalui akun Instagram resmi mereka baru-baru ini.

Poin Penting

Lisa BLACKPINK resmi menggelar konser residensi solo bertajuk Viva La Lisa di Las Vegas.

Pertunjukan berlokasi di The Colosseum, Caesars Palace pada November 2026.

Pendaftaran tiket presale mulai dibuka pada 1 April 2026 pukul 10.00 waktu setempat.

Lisa menjadi artis K-Pop pertama dalam sejarah yang memiliki konser residensi di Nevada.

Karier Lisa mencakup kesuksesan album Alter Ego hingga debut akting di serial internasional.

Penyanyi K-Pop Pertama di The Colosseum

Lisa akan mencetak sejarah baru sebagai penyanyi K-Pop pertama yang menggelar residensi di Las Vegas. Ia akan menguasai panggung megah The Colosseum, Caesars Palace, selama dua pekan penuh. Pertunjukan bersejarah tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13, 14, 27, dan 28 November 2026 mendatang.

Informasi Lengkap Penjualan Tiket

Pihak penyelenggara menyediakan tiket melalui sesi prapenjualan khusus bagi para penggemar setia. Sesi presale ini mulai dibuka pada Rabu, 22 April 2026, tepat pukul 10.00 waktu setempat. Namun, calon penonton wajib melakukan pendaftaran mulai 1 April hingga 19 April 2026.

Sesi artist presale di platform Ticketmaster tidak memerlukan kode khusus bagi para pendaftar. Sistem akan menghubungkan akses pembelian secara otomatis dengan akun pengguna masing-masing. Selanjutnya, penjualan publik atau general on-sale akan dibuka mulai Kamis, 23 April 2026 melalui situs resmi.

Ekspansi Karier Musik dan Akting

Konser Viva La Lisa menjadi lompatan besar setelah kesuksesan album solo perdana bertajuk Alter Ego. Selain itu, Lisa tetap aktif berkarya bersama anggota BLACKPINK lainnya dalam album mini terbaru, Deadline.

Kini, sang bintang juga memperlebar sayap ke dunia seni peran melalui serial The White Lotus musim ketiga. Bahkan, sutradara Sue Kim sedang merangkum perjalanan karier fenomenal Lisa tersebut ke dalam sebuah film dokumenter spesial.