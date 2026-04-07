Jakarta (Lampost.co) – Dunia musik internasional kembali heboh dengan pengumuman kolaborasi terbaru antara Lisa BLACKPINK dan DJ ternama, Anyma. Melalui akun media sosial resminya, Anyma mengonfirmasi perilisan lagu bertajuk Bad Angel. Karya ambisius ini rencananya akan meluncur ke publik pada 8 April 2026 pukul 22.00 WIB.

Poin Penting

Tema Visual: Mengusung konsep futuristik dengan Lisa yang tampil bak makhluk masa depan.

Lokasi Produksi: Lisa dan Anyma melakukan proses rekaman serta produksi di studio musik pribadi.

Penggemar menyambut antusias kabar ini setelah beredar cuplikan video musik yang menampilkan visual sangat futuristik. Dalam video tersebut, Lisa terlihat mengenakan pakaian serba putih dengan rambut berwarna perak yang ikonik. Selain itu, efek visual menunjukkan Lisa bangkit dari peti batu layaknya makhluk dari masa depan.

Konsep Visual dan Bocoran Produksi

Selanjutnya, cuplikan tersebut menampilkan elemen teknologi yang menempel erat pada tubuh anggota termuda BLACKPINK tersebut. Anyma sendiri muncul pada akhir video dengan tampilan mata putih yang memberikan kesan sangat misterius. Oleh karena itu, banyak pihak memprediksi bahwa video musik ini akan mengusung tema fiksi ilmiah yang kuat.

Sebelum pengumuman resmi ini, Lisa sempat membagikan momen kebersamaan mereka melalui unggahan di Instagram Story. Keduanya tampak sedang serius menjalani proses produksi kreatif di dalam sebuah studio musik. Kerjasama ini tentu saja menggabungkan kekuatan vokal Lisa dengan sentuhan musik elektronik khas dari Anyma.

Prediksi Penampilan di Coachella 2026

Kabar perilisan lagu ini juga memicu spekulasi mengenai kehadiran Lisa di festival musik bergengsi, Coachella. Sebagai informasi, Anyma merupakan salah satu penampil utama yang akan beraksi pada 10 dan 17 April 2026. Ia bakal memperkenalkan konsep panggung baru yang sangat megah bertajuk Æden.

Mengingat waktu perilisan lagu yang sangat berdekatan, Lisa kemungkinan besar akan muncul sebagai tamu spesial. Kehadiran Lisa di panggung Coachella tentu menjadi momen yang paling ditunggu oleh para BLINK di seluruh dunia. Pasalnya, kolaborasi ini menjanjikan pengalaman audio visual yang belum pernah ada sebelumnya di industri musik global.