Jakarta (Lampost.co) – Pihak kepolisian mengerahkan personel untuk mengamankan lokasi syuting film terbaru Lisa BLACKPINK. Proyek ambisius bertajuk Extraction: Tygo ini memilih kawasan Kemang sebagai latar tempat. Oleh karena itu, aparat berjaga ketat sejak Minggu, 22 Februari 2026, demi kelancaran produksi.

Poin Penting

Lokasi Utama: Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, menjadi tempat pengambilan gambar utama.

Jadwal Pengamanan: Polisi siaga mulai sore hingga malam hari guna mencegah kemacetan total.

Bintang Film: Menampilkan kolaborasi apik Lisa BLACKPINK, Ma Dong-seok, dan Lee Jin-uk.

Genre Film: Action-thriller orisinal Netflix yang merupakan bagian dari semesta Extraction.

Aksi pengamanan ini bertujuan agar proses pengambilan gambar berjalan tanpa gangguan sedikit pun. Selain itu, polisi ingin memastikan keselamatan seluruh kru film internasional tersebut.

Strategi Polisi Mengatasi Kepadatan Lalu Lintas

Polisi menurunkan tim khusus guna mengantisipasi kepadatan kendaraan di area Kemang yang sangat sibuk. Langkah ini sangat penting karena warga sekitar sangat antusias menyaksikan proses syuting tersebut. Kapolsek Mampang, Kompol Wahid Key, mengonfirmasi keterlibatan penuh anggotanya dalam operasi ini.

“Polisi beserta aparat lain mengamankan lokasi sekitar agar tidak macet akibat adanya syuting tersebut,” ungkap Kompol Wahid Key.

Selanjutnya, sebanyak lima personel siaga khusus mulai pukul 17.00 hingga 21.40 WIB. Mereka bekerja keras mengurai kemacetan agar arus lalu lintas di Jakarta Selatan tetap kondusif.

Sinopsis Film Extraction: Tygo dan Peran Lisa

Extraction: Tygo merupakan film orisinal Netflix terbaru yang mengusung genre action-thriller. Sutradara Lee Sang-yong memimpin proyek ini dengan menggandeng aktor ternama Ma Dong-seok. Menariknya, Lisa BLACKPINK memerankan karakter kunci bernama Lia dalam waralaba populer ini.

Cerita berfokus pada sosok Tygo, seorang tentara bayaran yang sangat berpengalaman. Namun, sebuah operasi berisiko tinggi tiba-tiba berakhir kacau dan penuh darah. Akibatnya, organisasi kriminal yang berkuasa menculik Lia yang merupakan sahabat dekat Tygo.

Peristiwa tragis tersebut memaksa Tygo menjalankan misi penyelamatan yang sangat brutal. Ia mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Lia sekaligus menuntut balas dendam yang setimpal.