Jakarta (Lampost.co) – Nama Lucinta Luna kembali menjadi pusat pembicaraan hangat di kalangan netizen Tanah Air. Namun, kali ini ia muncul dengan keputusan besar untuk kembali pada identitas asalnya sebagai pria. Penampilan barunya yang jauh dari kesan feminin langsung memicu pro dan kontra di berbagai media sosial.

Poin Penting

Identitas Baru: Lucinta Luna tampil dengan gaya pria saat merayakan Lebaran 2026 di Seoul, Korea Selatan.

Ibadah Sesuai Kodrat: Ia menjalankan salat Id menggunakan baju koko, sarung, dan peci di saf laki-laki.

Respon Negatif: Netizen Indonesia justru menghujat dan meragukan kesungguhan perubahan penampilan Lucinta Luna.

Curhatan Pilu: Lucinta merasa lebih dihargai di Korea Selatan dibandingkan di negaranya sendiri selama proses transisi.

Momen transisi bersejarah ini mulai ia pamerkan saat merayakan Idulfitri 2026 di Seoul, Korea Selatan. Lewat unggahannya, Lucinta nampak sangat percaya diri menjalankan salat Id dengan mengenakan baju koko dan sarung. Ia juga memakai peci lengkap serta menempati saf pria sesuai dengan identitas kelahirannya.

Selain soal pakaian, Lucinta juga merombak total gaya rambut panjangnya menjadi pendek ala idol K-Pop. Sayangnya, langkah berani ini tidak sepenuhnya mendapatkan sambutan hangat dari para warganet Indonesia. Banyak pihak justru meragukan keseriusannya hingga melontarkan berbagai komentar miring yang menyakitkan hati.

Menanggapi hal tersebut, Lucinta mencurahkan isi hatinya lewat Instagram Story pada Senin, 23 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa perubahan besar ini membutuhkan proses panjang dan keberanian yang tidak instan.

“Kalo mau instan dalam 1 jam naik gojek aja ya. Pelan-pelan nyaliku ganti look cowok meski pake wig human hair. Awal-awal banget baru dicukur model laki Korea begini aja dihujat,” tulis Lucinta Luna.

Lucinta juga menerangkan bahwa dirinya saat ini sangat membutuhkan dukungan moral daripada tekanan publik.

“Aku tuh cuma pengen pembelajaran ini biar betah dulu, nikmatin dulu pendekatan dulu mendalami dulu dalam keadaan sekarang, sebenarnya yang pengen kudenger dari kalian itu kudu support ‘Mas Fatah Cocok loh potongan rambut gini’,” ungkapnya.

Lucinta Luna Sedih Dihujat Netizen Indonesia

Selanjutnya, ia mengaku merasa lebih sedih karena merasa lebih diterima di negeri orang daripada negara sendiri. Selama menetap di Korea Selatan, ia merasakan hidup yang jauh lebih tenang tanpa penghakiman orang sekitar.

“Yaudah ya ikutin dulu perkembangan aku. Selama aku di sini hidupku damai tentram, adem ayem. Di Korea ya 100% selama sebulan aku disini gak ada tuh yang hujatin aku, malah negaraku sendiri yang banyak kali protes Masya Allah cobaan,” tuturnya.

Terlepas dari segala hujatan, Lucinta tetap merasa bersyukur karena akhirnya berani kembali ke kodratnya. Baginya, momen beribadah menggunakan sarung dan peci merupakan sebuah pencapaian spiritual yang sangat besar.

“Tapi gak apa apa, finally setelah sekian lama 10 tahun lebih, aku baru bisa lagi beranikan diri niat ibadah pake koko sarung peci sajadah sesuai kodrat,” ujar Lucinta Luna.

Pada akhir pernyataannya, Lucinta menyampaikan refleksi spiritual yang mendalam atas perjalanan hidup yang ia lalui.

“Semua keberanian kecil ini adalah dukungan dari Allah. Saking banyaknya dosaku izinkan aku ampuni dosa-dosaku ya Allah ya Robbal ‘alamin,” tutupnya.