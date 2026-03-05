Jakarta (Lampost.co) – Grup K-Pop fenomenal BTS segera merilis album studio kelima mereka bertajuk ARIRANG pada 20 Maret 2026. Karya terbaru ini menjadi sangat spesial karena menandai kembalinya ketujuh anggota setelah menyelesaikan masa wajib militer. Selain itu, BTS juga merencanakan tur global besar yang akan menyambangi berbagai negara termasuk Indonesia.

Poin Penting

Tanggal Rilis: Album studio kelima ini meluncur secara resmi pada 20 Maret 2026.

Makna Judul: Mengambil inspirasi dari lagu rakyat Korea yang melambangkan identitas dan ketahanan.

Jumlah Lagu: Terdiri dari 14 trek dengan tiga hingga empat lagu yang memiliki koreografi.

Kolaborasi Global: Melibatkan produser ternama seperti Diplo, Pdogg, hingga Ryan Tedder.

Melalui 14 lagu baru, BTS ingin merangkum spektrum emosi manusia seperti cinta dan kerinduan yang mendalam. Salah satu anggota, Jungkook, membocorkan bahwa beberapa lagu dalam album ini memiliki koreografi yang sangat memukau. Namun, fokus utama para penggemar saat ini justru tertuju pada pemilihan judul album yang sangat ikonik.

Baca juga : BTS Rilis Daftar Lagu Album ARIRANG: Ada 14 Karya Baru!

Inspirasi dari Lagu Rakyat Legendaris

Judul ARIRANG berasal dari lagu rakyat Korea yang memiliki lebih dari 60 versi dan ribuan variasi melodi. Secara historis, lagu ini sudah berusia lebih dari 600 tahun dan menjadi pilar identitas nasional Korea Selatan. Bagi rakyat Korea, lagu tersebut mewakili emosi kompleks bernama han yang berisi kesedihan sekaligus harapan.

Selanjutnya, penelitian linguistik menunjukkan bahwa kata ari berarti cantik dan rang merujuk pada sosok pengantin pria. Oleh karena itu, banyak pihak menerjemahkan judul ini sebagai ungkapan rasa kasih kepada kekasih yang sangat tercinta. Maka dari itu, pemilihan judul ini menjadi sangat relevan dengan tema kepulangan para anggota BTS.

Simbol Reuni dan Perlawanan Budaya

Sepanjang sejarah, lagu Arirang sering menjadi simbol semangat perjuangan bagi rakyat Korea saat menghadapi masa penjajahan. Bahkan, UNESCO secara resmi mencatat lagu ini sebagai Warisan Budaya Takbenda karena nilai sejarahnya yang sangat tinggi. BTS kini menggunakan simbol tersebut untuk menggambarkan momen reuni mereka yang telah lama dinanti oleh dunia.

Meskipun begitu, album ini sempat menuai sedikit pro dan kontra di kalangan penggemar setia mereka. Hal ini terjadi karena sebagian besar judul lagu justru menggunakan bahasa Inggris daripada aksara Hangul asli. Selain itu, keterlibatan produser internasional seperti Diplo dan Ryan Tedder menambah warna global dalam karya bertema tradisional ini.